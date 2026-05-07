Persib Bandung Dominasi Liga, Bojan Hodak Waspadai Kekuatan Rival di Super League 2025-2026

Analisis mendalam mengenai performa impresif Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak serta persiapan menghadapi rival berat seperti Bali United dan Persija Jakarta dalam perebutan takhta juara Super League.

Persib Bandung saat ini tengah berada dalam fase performa yang sangat mengesankan di bawah arahan pelatih Bojan Hodak . Sejak kedatangan pelatih asal Kroasia tersebut, Maung Bandung berhasil membangun stabilitas permainan yang membuat mereka menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di papan atas klasemen Super League musim 2025-2026.

Salah satu bukti nyata dari konsistensi ini adalah catatan impresif mereka saat berhadapan dengan Bali United. Dalam pertemuan terbaru yang tersaji pada hari Minggu, 12 April 2026, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin klasemen sementara. Laga tersebut bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan sebuah pembuktian bahwa strategi yang diterapkan Bojan Hodak mampu meredam agresivitas tim lawan.

Persib sangat membutuhkan kemenangan dalam laga-laga krusial seperti ini untuk menjaga jarak poin dengan pengejar terdekat mereka, yakni Borneo FC, yang terus membayangi di posisi kedua dengan performa yang tidak kalah mengerikan. Namun, di balik kepercayaan diri yang tinggi, Bojan Hodak tetap mengedepankan sikap rendah hati dan kewaspadaan tinggi. Hal ini terlihat jelas saat ia memberikan komentar mengenai salah satu rival abadi mereka, Persija Jakarta.

Menurut Hodak, Persija telah melakukan persiapan yang sangat matang pada musim ini, termasuk melakukan perombakan skuad dengan belanja pemain besar-besaran. Investasi finansial yang dikeluarkan oleh manajemen Persija tercermin dari kualitas individu pemain yang mereka rekrut, yang menurut Hodak membuat mereka menjadi salah satu tim paling berbahaya di liga saat ini. Pertandingan derbi antara Persib dan Persija selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air, namun bagi para pelatih, ini adalah ujian mental yang sesungguhnya.

Hodak menekankan bahwa dalam laga derbi, tidak ada istilah tim favorit. Segala prediksi bisa menjadi tidak relevan begitu peluit pertama dibunyikan, karena faktor semangat juang dan kondisi psikologis pemain di lapangan jauh lebih menentukan dibandingkan statistik di atas kertas. Ketegangan dalam laga derbi tersebut sempat terlihat ketika penyerang andalan Persib, Ramon Tanque, mencoba melepaskan tembakan keras yang mengancam gawang lawan. Namun, pertahanan kokoh Persija yang dikomandoi oleh Rizky Ridho berhasil membendung serangan tersebut dengan sangat rapi.

Momen ini menggambarkan betapa ketatnya pertarungan taktis yang terjadi antara lini serang Persib dan lini belakang Persija. Kemampuan Rizky Ridho dalam membaca permainan menjadi salah satu tantangan besar yang harus dipecahkan oleh strategi Bojan Hodak agar bisa menembus pertahanan lawan. Di sisi lain, dukungan penuh dari suporter di GBLA menjadi energi tambahan yang sangat vital bagi para pemain Persib. Atmosfer stadion yang membara memberikan motivasi lebih bagi skuad Maung Bandung untuk terus menekan dan mencari celah di pertahanan lawan.

Bojan Hodak menyadari bahwa bermain di kandang sendiri adalah keuntungan besar, namun ia juga mengingatkan para pemainnya agar tidak terbuai oleh euforia dan tetap fokus pada rencana permainan yang telah disusun dengan teliti. Menatap sisa musim Super League 2025-2026, Persib Bandung memiliki ambisi besar untuk membawa pulang trofi juara ke Kota Bandung. Untuk mencapai target tersebut, konsistensi menjadi kunci utama yang harus dijaga. Bojan Hodak terus menekankan pentingnya kedisiplinan taktik dan koordinasi antar lini, mulai dari pertahanan hingga penyelesaian akhir.

Selain fokus pada hasil akhir, pelatih asal Kroasia ini juga memberikan perhatian khusus pada pemulihan fisik pemain agar terhindar dari cedera di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat. Persaingan di papan atas yang semakin sengit membuat setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan juara akhir. Dengan kombinasi antara pemain asing berkualitas dan talenta lokal yang terus berkembang, Persib optimis dapat mempertahankan posisi puncak.

Perjalanan menuju juara memang masih panjang dan penuh rintangan, namun dengan mentalitas juara yang kini tertanam dalam diri setiap pemain, Persib Bandung siap menghadapi tantangan apa pun yang menghadang di depan mata, termasuk menghadapi tim-tim dengan anggaran belanja besar yang berusaha meruntuhkan dominasi mereka di liga





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Bojan Hodak Super League 2025-2026 Sepak Bola Indonesia GBLA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tak Gentar Teror The Jakmania, Bojan Hodak Sebut GBK bakal Terasa seperti Rumah bagi Pemain PersibBojan Hodak percaya diri hadapi Persija di GBK, sebut stadion terasa seperti rumah bagi pemain Persib dan siap tampil tanpa gentar di laga krusial.

Read more »

Bojan Hodak Tak Keberatan Laga Persija Vs Persib Digelar dengan Kehadiran JakmaniaBerita Bojan Hodak Tak Keberatan Laga Persija Vs Persib Digelar dengan Kehadiran Jakmania terbaru hari ini 2026-05-06 15:02:16 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Persib Tak Pernah Kalah dari Persija Selama 3 Tahun, Bojan Hodak Pede Menang di SamarindaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persija Vs Persib: Bojan Hodak Pamer Rekor Mentereng Maung atas Macan KemayoranBojan Hodak mengungkapkan Persib tidak terkalahkan dari Persija Jakarta dalam tiga tahun terakhir di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

Read more »

Yakin Hajar Persija, Bojan Hodak: Persib Tak Pernah KalahPelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampil percaya diri jelang duel panas melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League Indonesia 2025/2026. Bukan tanpa alasan,

Read more »

Reaksi Berkelas Bojan Hodak usai Persib Bandung Tak Kalah dari Persija Jakarta Dalam 3 Musim TerakhirBerita Reaksi Berkelas Bojan Hodak usai Persib Bandung Tak Kalah dari Persija Jakarta Dalam 3 Musim Terakhir terbaru hari ini 2026-05-07 16:58:01 dari sumber yang terpercaya

Read more »