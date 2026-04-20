Persib Bandung Ditahan Imbang Dewa United, Perburuan Gelar Super League Kian Sengit

Persib Bandung nyaris menelan kekalahan sebelum bangkit menahan imbang Dewa United 2-2. Hasil ini membuat posisi puncak klasemen Super League kian terancam oleh kejaran Borneo FC.

Persib Bandung harus puas berbagi angka saat melawat ke Banten International Stadium pada Senin, 20 April 2026, dalam laga lanjutan kompetisi Super League musim 2025/2026. Pertandingan yang berjalan dengan tensi tinggi tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Maung Bandung sempat dikejutkan oleh permainan agresif tuan rumah Dewa United yang mampu mencetak dua gol terlebih dahulu melalui aksi klinis Alex Martins pada menit ke-24 dan sepakan terukur dari Ricky Kambuaya di menit ke-61.

Kondisi tertinggal dua gol membuat anak asuh Bojan Hodak berada di bawah tekanan besar, namun momentum berbalik arah ketika Alex Martins diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-63. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Persib meningkatkan intensitas serangan secara masif ke jantung pertahanan Dewa United. Upaya keras tersebut membuahkan hasil melalui eksekusi penalti tenang yang dilakukan oleh Thom Haye pada menit ke-77. Kebangkitan Persib mencapai puncaknya di menit ke-86 ketika sundulan akurat Andrew Jung berhasil menggetarkan jala gawang tuan rumah, menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sekaligus menyelamatkan satu poin berharga. Seusai pertandingan, pelatih Bojan Hodak mengungkapkan rasa frustrasinya atas kesalahan mendasar yang dilakukan para pemainnya. Ia menyoroti gol pertama yang dianggapnya terjadi karena kurangnya fokus para pemain yang mengira bola telah keluar lapangan, serta gol kedua yang lahir dari kesalahan individu yang fatal. Meski berhasil mengejar ketertinggalan, Hodak menegaskan bahwa timnya seharusnya bisa tampil lebih dominan dan mencetak lebih banyak gol dalam laga tersebut. Saat ini, posisi Persib di puncak klasemen Super League mulai mendapatkan ancaman nyata. Keunggulan poin mereka atas Borneo FC yang menempel di posisi kedua kini menipis menjadi hanya dua angka saja. Situasi ini membuat setiap laga sisa menjadi krusial bagi ambisi Persib untuk mencatatkan rekor hattrick gelar juara liga secara beruntun. Fokus skuad Maung Bandung kini segera dialihkan untuk menghadapi pertandingan berat berikutnya melawan Arema FC yang akan diselenggarakan di kandang sendiri pada 24 April 2026. Sementara itu, dinamika sepak bola di liga domestik dan internasional terus menunjukkan geliat yang serupa. Di belahan dunia lain, Manchester City baru saja mengamankan kemenangan vital atas Arsenal dalam perebutan takhta Premier League, menambah panas atmosfer kompetisi global. Di sisi lain, dunia teknologi juga diramaikan dengan peluncuran perangkat terbaru Oppo Find X9 Ultra yang akan dirilis pada 21 April mendatang dengan spesifikasi kamera yang sangat impresif, serta berbagai isu sosial lainnya yang terus bergulir di tengah masyarakat, menciptakan alur informasi yang begitu padat dan dinamis sepanjang pekan ini





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Super League Bojan Hodak Dewa United Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

