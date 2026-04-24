Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC, Puncak Klasemen Terancam

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC berakhir imbang 0-0 di GBLA, membuat posisi Persib di puncak klasemen Super League 2025/2026 terancam oleh Borneo FC. Pelatih Bojan Hodak mengakui keunggulan Arema dalam bertahan dan penampilan gemilang kiper mereka.

Pertandingan lanjutan Super League 2025/2026 antara Persib Bandung dan Arema FC yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Jumat, 24 April 2026, berakhir imbang tanpa gol.

Hasil ini membuat posisi Persib di puncak klasemen mulai terancam, mengingat keunggulan mereka atas Borneo FC kini hanya tersisa tiga poin. Borneo FC baru akan melakoni pertandingan pekan ke-29 melawan Semen Padang pada Sabtu (25/4), dan jika mereka berhasil meraih poin, persaingan di puncak klasemen akan semakin ketat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa timnya berusaha keras untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.

Namun, ia memuji strategi bertahan yang diterapkan oleh Arema FC dan efektivitas pemain mereka dalam menjalankan instruksi pelatih. Hodak juga menyoroti penampilan gemilang kiper Arema, Lucas Frigeri, yang menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut dan menggagalkan sejumlah peluang emas yang diciptakan oleh Thom Haye dan rekan-rekannya. Meskipun demikian, Hodak tetap optimis dan menyatakan bahwa timnya akan fokus pada pertandingan selanjutnya. Persib Bandung masih memiliki lima pertandingan tersisa, sementara Borneo FC masih memiliki enam laga sebelum musim berakhir.

Setelah menghadapi Arema, Persib akan bertemu Bhayangkara FC pada pekan depan di Lampung. Pertandingan melawan Bhayangkara FC diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Persib, mengingat performa Bhayangkara FC yang sedang dalam performa terbaiknya. Selain itu, beberapa berita lain juga menjadi sorotan, termasuk penolakan otoritas olahraga Italia terhadap usulan menggantikan Timnas Iran di Piala Dunia 2026, pencoretan Rizky Ridho dari TC Timnas Indonesia, dan kemenangan Timnas Vietnam U-17 atas Timnas Malaysia U-17 di final Piala AFF U-17 2026.

Insiden tendangan kungfu di EPA U-20 juga menjadi perhatian, dengan penekanan pada pentingnya disiplin, adab, dan fair play dalam sepak bola usia muda. Berita mengenai spekulasi kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid dan saran lama Ralf Rangnick juga menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Arema FC Super League Bojan Hodak Klasemen Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi BRI Super League: Persib vs Arema FC 24 April 2026Prediksi Persib vs Arema, Skor Persib vs Arema, Jadwal Persib vs Arema, Susunan pemain Persib vs Arema, Head to head Persib vs Arema, Siaran langsung Persib vs Arema

Read more »

Memble Ditahan Imbang Dewa United, Persib Bakal Mengamuk Saat Jumpa Arema FCPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Hasil Super League: Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FCHasil ini membuat Persib Bandung hanya menambah satu poin dan kini mengoleksi 66 poin di klasemen Super League. Persaingan memanas.

Read more »

Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di KandangPertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Persib gagal memperlebar jarak dengan Borneo FC di klasemen sementara.

Read more »

Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di GBLA, Bojan Hodak: Kini Hidup Kami Lebih RumitBerita Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di GBLA, Bojan Hodak: Kini Hidup Kami Lebih Rumit terbaru hari ini 2026-04-24 22:33:32 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pengakuan Bojan Hodal Usai Persib Ditahan AremaPelatih Persib Bandung. Bojan Hodak buka suara usai timnya ditahan imbang tanpa gol oleh Arema FC dalam lanjutan Super League. Hasil ini menghentikan tren positif Maung B

Read more »