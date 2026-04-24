Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC di Kandang

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Persib gagal memperlebar jarak dengan Borneo FC di klasemen sementara.

Pertandingan sengit antara Persib Bandung dan Arema FC dalam pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api , Kota Bandung, pada Jumat malam, 24 April, berakhir imbang tanpa gol.

Hasil ini menjadi pukulan bagi ambisi Persib Bandung untuk memperlebar keunggulan di puncak klasemen sementara. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan, Maung Bandung, julukan Persib, gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang tercipta sepanjang laga. Pertandingan ini memperlihatkan pertahanan solid dari Arema FC yang mampu menahan gempuran serangan bertubi-tubi dari Persib Bandung. Kiper Arema FC tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial yang menggagalkan upaya Persib untuk mencetak gol.

Persib Bandung memulai pertandingan dengan intensitas tinggi, menekan pertahanan Arema FC sejak peluit awal dibunyikan. Kerja sama antara Uilliam Barros dan Andrew Jung pada menit ke-3 nyaris membuahkan hasil, namun kiper Arema FC dengan sigap mengamankan bola. Ancaman kembali datang dari Marc Klok pada menit ke-11, yang melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti, sayangnya bola masih melambung di atas mistar gawang. Dominasi Persib Bandung terus berlanjut hingga menit ke-30, dengan serangan-serangan yang terus mengarah ke lini pertahanan tim tamu.

Meskipun menciptakan beberapa peluang berbahaya, Persib Bandung belum mampu mengubahnya menjadi gol. Arema FC, di sisi lain, lebih memilih untuk bermain defensif dan mengandalkan serangan balik cepat. Strategi ini terbukti efektif dalam meredam serangan Persib Bandung dan menjaga skor tetap imbang. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa meskipun mendominasi penguasaan bola, sebuah tim tidak selalu bisa meraih kemenangan jika gagal memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan hasil imbang ini, Persib Bandung mengumpulkan 66 poin dan masih bertengger di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Namun, keunggulan mereka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua semakin menipis, hanya terpaut tiga angka. Borneo FC berpotensi menyalip Persib Bandung jika berhasil meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Hasil ini tentu menjadi alarm bagi Persib Bandung untuk segera mengevaluasi performa tim dan meningkatkan efisiensi serangan.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah finishing yang menjadi kendala utama timnya. Selain itu, penting bagi Persib Bandung untuk menjaga konsistensi performa dan tidak lengah dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Persaingan di BRI Super League 2025/2026 semakin ketat, dan setiap poin sangat berharga dalam perebutan gelar juara. Pertandingan melawan Arema FC ini menjadi pelajaran berharga bagi Persib Bandung untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

Para pemain Persib Bandung harus mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya untuk memastikan gelar juara tetap berada dalam genggaman. Dukungan penuh dari para pendukung setia, Bobotoh, juga sangat diharapkan untuk memotivasi tim kebanggaan mereka meraih kemenangan. Pertandingan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Arema FC menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang solid dan mampu memberikan perlawanan sengit bagi tim-tim papan atas.

Pertandingan yang kompetitif dan menarik seperti ini tentu akan semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola Indonesia. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi ajang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi. Dengan semakin banyaknya pemain muda berkualitas yang muncul, sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Para pengamat sepak bola juga memberikan apresiasi terhadap jalannya pertandingan ini, yang berlangsung dengan sportif dan menghibur.

Mereka berharap pertandingan-pertandingan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Persib Bandung dan Arema FC diharapkan dapat terus meningkatkan performa mereka dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Arema FC BRI Super League Sepak Bola Stadion Gelora Bandung Lautan Api

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Bojan Hodak Soroti Lini Depan Singo EdanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persib Bandung Siap Jamu Arema FC di Pekan ke-29 Super LeaguePersib Bandung akan menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 24 April 2026. Pelatih Bojan Hodak berencana melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran tim dan mewaspadai kekuatan lini depan Arema FC. Seluruh pemain Persib dalam kondisi fit dan siap bertempur.

Read more »

Wali Kota Bandung minta Aremania tak datang saat laga Persib vs AremaWali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta suporter Arema yakni Aremania untuk tidak hadir guna menyaksikan pertandingan secara langsung melawan Persib ...

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persib vs Arema FC 24 April 2026Prediksi Persib vs Arema, Skor Persib vs Arema, Jadwal Persib vs Arema, Susunan pemain Persib vs Arema, Head to head Persib vs Arema, Siaran langsung Persib vs Arema

Read more »

Memble Ditahan Imbang Dewa United, Persib Bakal Mengamuk Saat Jumpa Arema FCPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Hasil Super League: Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FCHasil ini membuat Persib Bandung hanya menambah satu poin dan kini mengoleksi 66 poin di klasemen Super League. Persaingan memanas.

Read more »