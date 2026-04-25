Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC 0-0, Puncak Klasemen Terancam

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC berakhir imbang tanpa gol di GBLA. Pelatih Bojan Hodak menurunkan penjaga gawang muda Fitrah Maulana dan tanpa Ramon Tanque. Hasil ini membuat posisi Persib di puncak klasemen terancam oleh Borneo FC Samarinda.

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC berakhir imbang tanpa gol, 0-0, pada hari Jumat, 24 April 2026, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak , memilih untuk menurunkan penjaga gawang muda, Fitrah Maulana , sebagai starter menggantikan posisi yang biasanya ditempati oleh penjaga gawang senior.

Keputusan ini juga didasari oleh kebutuhan untuk memenuhi regulasi pemain U23, mengingat Kakang Rudianto, pemain muda yang biasanya menjadi pilihan utama, sedang mengalami cedera ringan dan tidak dapat berlatih dalam beberapa sesi terakhir. Meskipun Persib Bandung mendominasi pertandingan dengan 65 persen penguasaan bola dan mencatatkan 12 tembakan tepat sasaran, mereka gagal membobol gawang Arema FC yang hanya mampu melakukan satu tembakan tepat sasaran. Ketidakhadiran striker andalan, Ramon Tanque, yang telah mencetak delapan gol musim ini, menjadi sorotan.

Hodak memilih Andrew Jung dan Sergio Castel sebagai opsi penyerang dari bangku cadangan, menjelaskan bahwa Ramon Tanque telah menjadi starter dalam beberapa pertandingan terakhir dan ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain. Pertandingan ini menunjukkan betapa kompetitifnya Liga Super Indonesia 2025-2026. Persib Bandung, yang sebelumnya berada di puncak klasemen, kini menghadapi tekanan dari Borneo FC Samarinda yang akan menjamu Semen Padang pada hari Sabtu, 25 April 2026.

Jika Borneo FC Samarinda berhasil meraih kemenangan, mereka akan menyamai poin Persib Bandung dan menggeser posisi mereka di puncak klasemen. Penampilan Fitrah Maulana di bawah mistar gawang Persib Bandung mendapat pujian. Ia mampu beberapa kali memotong umpan lawan dan mengamankan pertahanan tim. Ini adalah kali kedua Fitrah Maulana bermain sebagai starter, setelah sebelumnya ia tampil dalam pertandingan melawan Borneo FC Samarinda yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-1.

Hodak mengakui bahwa ia memasang Fitrah Maulana sebagai starter karena cedera yang dialami oleh Kakang Rudianto. Kondisi cedera Kakang Rudianto memaksa Hodak untuk melakukan rotasi dalam susunan pemainnya. Selain itu, ketidakhadiran Ramon Tanque di bangku cadangan juga menimbulkan pertanyaan. Meskipun demikian, Hodak menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan Ramon Tanque dan ia hanya ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Pertandingan melawan Arema FC menjadi bukti bahwa Persib Bandung memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi tantangan di Liga Super Indonesia. Dominasi dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan menunjukkan bahwa Persib Bandung mampu menciptakan peluang, namun mereka perlu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian akhir. Hasil imbang ini menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Persib Bandung harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dan memaksimalkan potensi pemain-pemain mereka untuk kembali meraih posisi puncak klasemen.

Dukungan dari para pendukung juga sangat penting untuk memotivasi tim dalam meraih kemenangan





