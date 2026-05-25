Persib Bandung Cetak Sejarah Hat-trick Juara Super League 2025/2026

Persib Bandung berhasil mengukuhkan dominasinya di sepak bola nasional dengan meraih tiga gelar juara Super League berturut-turut melalui keunggulan head-to-head.

Persib Bandung telah mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia dengan keberhasilan mereka menjuarai kompetisi Super League musim 2025/2026. Kemenangan ini bukan sekadar gelar biasa, melainkan sebuah pencapaian luar biasa karena Maung Bandung berhasil meraih gelar juara selama tiga musim berturut-turut atau yang sering disebut sebagai hat-trick juara.

Persaingan di musim ini berlangsung sangat sengit hingga pekan terakhir. Persib berhasil mengumpulkan total 79 poin di klasemen akhir, angka yang sama dengan pesaing terdekatnya. Namun, berkat aturan head-to-head yang berlaku, trofi juara akhirnya jatuh ke tangan klub asal Bandung tersebut. Drama terjadi ketika tim pesaing sebenarnya berhasil menang telak 7-1 atas Malut United di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 23 Mei 2026, namun hasil tersebut tidak cukup untuk menggeser posisi Persib dari puncak klasemen.

Kesuksesan besar ini tidak lepas dari peran strategis pelatih Bojan Hodak. Di bawah arahan Hodak, Persib menunjukkan konsistensi permainan yang luar biasa sepanjang musim. Bojan Hodak kini menyamai rekor yang pernah dicatatkan oleh Stefano Cugurra dalam membawa klub meraih gelar juara beruntun. Meskipun membawa kegembiraan bagi seluruh Bobotoh, muncul kabar dari jurnalis Italia Lorenzo Lepore yang menyebutkan bahwa Bojan Hodak kemungkinan besar akan meninggalkan Persib Bandung setelah mencapai puncak prestasi ini.

Di sisi lain, stabilitas skuad menjadi kunci utama. Terdapat empat pemain setia yang menjadi saksi sekaligus aktor utama dalam tiga musim kejayaan ini, yaitu Marc Klok, Beckham Putra, Teja Paku Alam, dan Kakang Rudianto. Keempat pemain ini dianggap sebagai pilar penting yang menjaga mentalitas juara di ruang ganti. Sementara itu, kekecewaan mendalam dirasakan oleh Persija Jakarta yang harus puas mengakhiri musim di posisi ketiga dengan raihan 71 poin.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, memberikan evaluasi kritis terhadap performa anak asuhnya. Ia menekankan bahwa kehilangan 11 poin saat bermain di kandang sendiri menjadi faktor utama yang membuat Macan Kemayoran gagal melakukan kudeta di papan atas klasemen. Ketegangan pasca-kompetisi juga sempat terjadi ketika pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mempertanyakan efektivitas aturan head-to-head yang menjadi penentu juara. Hal ini memicu diskusi luas di kalangan pengamat sepak bola nasional mengenai sistem penentuan juara yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak.

Di luar hiruk pikuk liga domestik, perhatian juga tertuju pada perkembangan Timnas Indonesia. Pelatih John Herdman memberikan kritik tajam mengenai pola permainan skuad Garuda yang dinilai terlalu pasif dan terlalu bergantung pada transisi permainan. Herdman menekankan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan striker murni atau pemain nomor 9 untuk mencetak gol, melainkan harus membangun mentalitas kolektif dalam menyerang. Kritik ini muncul menjelang agenda penting FIFA Matchday dan Piala AFF 2026, di mana Indonesia diharapkan bisa tampil lebih progresif.

Kualitas liga domestik seperti Super League diharapkan mampu menjadi kawah candradimuka bagi pemain lokal untuk mengembangkan kemampuan taktikal mereka agar bisa bersaing di level internasional. Menatap masa depan, gairah sepak bola di tanah air semakin meningkat seiring dengan persiapan berbagai turnamen besar. Selain Piala AFF U-19 2026 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan PSSI, para pecinta sepak bola juga menantikan gelaran Piala Dunia 2026.

Turnamen akbar tersebut akan menjadi sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim nasional mulai 12 Juni hingga 20 Juli. Dengan prestasi gemilang di tingkat klub seperti yang ditunjukkan Persib, harapan agar Indonesia bisa terus berkembang dan suatu saat mampu bersaing di panggung dunia menjadi semakin nyata





