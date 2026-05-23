Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya Peringkat Akhir BRI Super League 2025/2026

Kelasmen BRI Super League 2025/2026 menunjukkan persaingan ketat di antara tim-tim papan atas, dengan setiap pertandingan memiliki dampak besar terhadap posisi final. Berbagai klub berjuang keras untuk mempertahankan gelar juara, namun hanya dua tim sukses meraihnya, yakni Persib Bandung dan Borneo FC.

Persib Bandung berhasil meraih gelar juara setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA pada tanggal 23 Mei 2026. Setelah mengakhiri musim ini dengan total 79 poin, mereka memastikan kemenangan liga.

Sementara itu, Borneo FC juga memiliki 79 poin setelah meraih kemenangan telak 7-1 atas Malut United di Stadion Segiri, Samarinda. Meskipun poin yang diperoleh Borneo FC sama dengan Persib, mereka harus puas menempati posisi kedua karena kalah dalam perhitungan head to head. Persija Jakarta menempati posisi ketiga dengan 68 poin setelah menang 3-0 atas Semen Padang dalam pertandingan terakhir di Stadion JIS, Jakarta.

Di posisi keempat, Persebaya Surabaya mengumpulkan 58 poin setelah mengalahkan Persik dengan skor 5-0 dalam laga terakhir mereka





