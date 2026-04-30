Persib Bandung Berhadapan dengan Bhayangkara FC di Pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026

Persib Bandung akan bertanding melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda pada Kamis, 30 April 2026. Pelatih Bojan Hodak mengakui bahwa pertandingan pekan ke-30 kompetisi BRI Super League 2025/2026 ini akan berjalan sulit karena performa Bhayangkara FC yang semakin meningkat. Ia juga menilai bahwa tim berjuluk The Guardian kini menjadi salah satu tim terbaik di paruh kedua musim ini, terutama setelah merekrut tiga penyerang baru yang memperkuat lini depan.

Menurutnya, tim berjuluk The Guardian kini menjadi salah satu tim terbaik di paruh kedua musim ini, terutama setelah merekrut tiga penyerang baru yang memperkuat lini depan. Hal ini membuat Bhayangkara FC menjadi sangat berbahaya, khususnya dalam serangan balik. Hingga pekan ke-29, Bhayangkara FC berhasil menempati peringkat keempat klasemen dengan mengumpulkan 47 poin. Bojan Hodak mengingatkan para pemainnya untuk tetap waspada dan bekerja keras dalam menghadapi lawan yang sedang berjuang untuk masuk empat besar klasemen.

Sementara itu, Persib sendiri masih berjuang untuk meraih gelar juara liga. Ia memprediksi pertandingan kali ini akan berlangsung ketat dan menjadi pertunjukan yang menarik bagi para penggemar. Meskipun begitu, Hodak tetap optimis bahwa timnya akan berhasil membawa pulang tiga poin ke Bandung. Sebagai salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara, Persib Bandung harus mempertahankan konsistensi mereka di sisa pertandingan musim ini.

Selain itu, mereka juga harus tetap fokus dan menghindari kesalahan yang tidak perlu, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki kualitas tinggi seperti Bhayangkara FC. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian bagi para pemain Persib untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang lebih besar. Di sisi lain, Bhayangkara FC sendiri akan berusaha sekuat mungkin untuk meraih kemenangan guna memperkuat posisi mereka di klasemen.

Dengan demikian, pertandingan ini akan menjadi salah satu laga yang paling menarik di pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Para penggemar sepak bola di Indonesia pun diharapkan akan menyaksikan pertandingan yang penuh dengan aksi-aksi menarik dan momen-momen yang tak terlupakan





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Bhayangkara FC BRI Super League Bojan Hodak Liga Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

