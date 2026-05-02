Persib Bandung Bela Marc Klok dari Tuduhan Rasisme Bhayangkara FC

Manajemen Persib Bandung membantah keras tuduhan rasisme yang dilayangkan Bhayangkara FC terhadap Marc Klok dan menantang untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan fakta yang jelas.

Manajemen Persib Bandung secara tegas membela Marc Klok menyusul tuduhan rasisme yang dilontarkan oleh Bhayangkara FC. Pihak Persib menantang Bhayangkara FC untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan fakta konkret, alih-alih menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam dunia sepak bola Indonesia.

Persib Bandung menyatakan bahwa tuduhan rasisme yang diarahkan kepada Marc Klok tidak berdasar dan merugikan citra pemain serta klub. Pernyataan resmi ini dikeluarkan setelah Bhayangkara FC secara terbuka menuduh Marc Klok melakukan tindakan rasisme terhadap salah satu pemain mereka, Henry Doumbia, saat pertandingan antara kedua tim di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung pada Kamis, 30 April 2026. Insiden ini bermula dari perdebatan yang terjadi antara Marc Klok dan Wahyu Subo Seto di lorong stadion setelah pertandingan.

Video perdebatan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu spekulasi liar, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Bhayangkara FC untuk mengeluarkan tuduhan rasisme. Persib Bandung sangat menyayangkan tindakan Bhayangkara FC yang terburu-buru menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Manajemen Persib menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati perbedaan dalam sepak bola. Mereka juga mengingatkan bahwa tuduhan rasisme adalah isu yang sangat serius dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan pihak lain.

Persib Bandung meminta Bhayangkara FC untuk fokus pada peningkatan performa tim dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam sepak bola Indonesia. Selain itu, Persib Bandung juga mengimbau kepada seluruh pendukung untuk tidak terpancing oleh provokasi dan tetap menjaga ketertiban. Kemenangan 4-2 atas Bhayangkara FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026 seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi seluruh pendukung Persib, namun sayangnya tercoreng oleh tuduhan rasisme yang tidak berdasar ini.

Persib Bandung berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara dewasa dan profesional, dengan mengedepankan fakta dan bukti yang akurat. Klub juga siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Persib Bandung menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Mereka percaya bahwa sepak bola adalah olahraga yang menyatukan perbedaan dan harus dijaga dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak citranya.

Manajemen Persib Bandung juga memberikan dukungan penuh kepada Marc Klok dan menyatakan bahwa mereka akan mendampinginya dalam menghadapi tuduhan rasisme ini. Mereka yakin bahwa Marc Klok tidak melakukan tindakan rasisme dan akan membuktikan hal tersebut. Persib Bandung juga mengapresiasi respons positif dari para pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Marc Klok dan klub. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi Persib Bandung untuk terus berjuang dan menjaga nama baik klub.

Persib Bandung berharap agar insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam sepak bola Indonesia. Klub juga akan terus mengawasi perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan klub dan pemainnya. Persib Bandung juga akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan Bhayangkara FC untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak





