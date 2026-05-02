Persib Bandung Bela Marc Klok dari Tuduhan Rasisme

Manajemen Persib Bandung secara resmi mendukung kapten tim, Marc Klok, setelah dituduh melakukan tindakan rasisme dalam pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Klub menekankan komitmen terhadap sportivitas dan meminta proses investigasi yang adil.

Persib Bandung secara resmi memberikan dukungan penuh kepada Marc Klok setelah sang kapten dituduh melakukan tindakan rasisme. Insiden ini berawal dari pertandingan sengit antara Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Persib Bandung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung pada Kamis, 30 April 2026.

Meskipun Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor dramatis 4-2 setelah sempat tertinggal dua gol, kemenangan tersebut ternoda oleh tuduhan rasisme yang dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Manajemen Bhayangkara FC mengklaim bahwa striker mereka asal Pantai Gading, Henri Doumbia, menjadi korban ucapan bernuansa rasisme dari Marc Klok di babak pertama. Laporan resmi terkait tuduhan ini segera disampaikan kepada Match Commissioner dan Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah pertandingan berakhir.

Menanggapi tuduhan serius ini, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen mereka terhadap sportivitas, integritas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Persib menekankan bahwa mereka tidak mentolerir segala bentuk tindakan rasisme. Klub juga menyatakan tanggung jawab mereka untuk melindungi seluruh anggota tim. Dalam pernyataan resminya, Persib menyatakan dukungan penuh kepada Marc Klok, yang dengan tegas membantah tuduhan rasisme tersebut.

Persib menekankan pentingnya fakta dan bukti yang jelas dalam setiap tuduhan serius, dan mendorong proses investigasi yang objektif, transparan, dan adil oleh pihak berwenang. Mereka juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dari spekulasi dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah demi menjaga kondusivitas kompetisi dan ekosistem sepak bola Indonesia.

