BKSDA Kaltim menyiapkan Suaka Badak Kelian untuk badak Pari dengan dua blok kandang alami seluas 20 hektare. Translokasi dijadwalkan Desember 2026.

Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur atau BKSDA Kaltim saat ini tengah fokus pada persiapan intensif untuk melakukan translokasi satwa langka. Kegiatan ini melibatkan badak Kalimantan bernama Pari yang akan dipindahkan ke lokasi baru di Suaka Badak Kelian, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat. Progres pekerjaan persiapan secara keseluruhan telah mencapai angka signifikan di kisaran 70 persen. Hal ini menandai tahap krusial dalam upaya penyelamatan spesies yang terancam punah tersebut.

Mekanisme Kandang Alam Dua Blok di Suaka Badak

Suaka Badak Kelian disiapkan dengan fasilitas kandang alami yang memiliki luas total mencapai 20 hektare. Luas area tersebut didesain secara khusus dan dibagi menjadi dua blok terpisah, dimana masing-masing blok memiliki ukuran seluas 10 hektare. Kedua blok ini dilengkapi dengan pagar kawat listrik yang berfungsi sebagai sistem keamanan utama untuk melindungi satwa dari ancaman luar serta memastikan kontrol pergerakan yang ketat. Sistem ini dirancang untuk memaksimalkan keselamatan badak selama proses adaptasi.

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Pembagian area menjadi dua blok terpisah bukan sekadar soal ruang, melainkan strategi manajemen yang bertujuan untuk mengatur pergerakan badak secara terukur. Ari, seorang petugas terkait di Samarinda, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan rotasi pergerakan. Satwa dapat menghabiskan satu pekan pertama di blok pertama, lalu dipindahkan ke blok kedua pada pekan berikutnya. Pengaturan siklus ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi pakan alami di setiap blok untuk tumbuh kembali sebelum badak kembali memakan area tersebut. Pendekatan ini memastikan keseimbangan ekosistem mikro di dalam kandang alami tetap terjaga.

Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Pakan Adekuat

Fasilitas pendukung di kawasan Suaka Badak Kelian telah dilengkapi dengan tempat perawatan khusus yang memadai. Tim pengelola juga memastikan bahwa dukungan pakan yang tersedia di lokasi dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan satwa. Ketersediaan pakan ini mencakup kebutuhan bagi Badak Pari yang akan datang, serta satwa lain yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut, yaitu Badak Pahu. Keberadaan Badak Pahu sebelumnya menjadi indikator awal bahwa lokasi ini memiliki kapasitas dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk kehidupan badak Kalimantan.

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Di luar persiapan kandang, tim lapangan juga telah mempersiapkan pembangunan tempat perkemahan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung. Penentuan titik perangkap atau lokasi penjebakan juga telah dimulai dan menunjukkan progres yang signifikan. Koordinasi teknis untuk kebutuhan transportasi menggunakan helikopter masih terus berjalan untuk memastikan perpindahan satwa dapat dilakukan dengan aman dan tepat waktu. Keseluruhan persiapan fisik ini merupakan fondasi utama sebelum operasi penjemputan badak dilakukan di alam liar.

Pentingnya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelamatan Badak

Ari menekankan bahwa pemahaman masyarakat lokal merupakan aspek yang paling krusial dalam keberhasilan program penyelamatan badak ini. Badak Kalimantan saat ini hanya menyisakan dua individu yang diketahui keberadaannya, sehingga setiap upaya konservasi memiliki stakes yang sangat tinggi. Tanpa intervensi aktif dan usaha nyata, spesies ini hanya akan menunggu waktu hingga populasinya habis sepenuhnya. Dukungan dan kesadaran publik menjadi kunci untuk melindungi proses penyelamatan dari potensi gangguan atau kesalahpahaman di masyarakat sekitar.

Dampak Nyata dan Jadwal Translokasi Desember 2026

Berdasarkan analisis video dan kondisi kotoran yang diamati, Badak Pari diperkirakan masih berusia muda. Estimasi usia muda ini memberikan harapan baik karena memberikan peluang sekitar 50 persen untuk badak tersebut dapat berkembang biak jika translokasi berjalan dengan sukses. Keberhasilan reproduksi ini sangat vital bagi kelangsungan hidup spesies badak Kalimantan secara keseluruhan. Tahapan awal kegiatan translokasi diperkirakan akan mulai beroperasi pada bulan Desember 2026. Jadwal ini akan tetap menyesuaikan dengan kondisi lapangan aktual serta masukan dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keselamatan satwa terjamin.