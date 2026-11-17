Timnas basket Indonesia memperdalam teknik tembakan dan taktik di Jakarta sebelum turun di Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 melawan Mongolia, Thailand, dan Fiji pada November 2026.

Tim nasional bola basket Indonesia telah memulai pemusatan latihan intensif di Hall Basket GMSB Kuningan, Jakarta Selatan, sejak Kamis (5 Januari) untuk mempersiapkan putaran kedua Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Latihan yang dipimpin oleh pelatih kepala Koko Heru Setyo Nugroho ini berfokus pada peningkatan efektivitas penembakan dan konsistensi penyelesaian akhir di depan ring, yang dinilai krusial untuk menghadapi persaingan ketat di level Asia. Program pelatihan ini melibatkan 17 pemain yang saat ini berkutat di kompetisi domestik Indonesian Basketball League (IBL) guna membangun fondasi strategi tim yang solid sebelum kompetisi dimulai.

Strategi Pelatih Koko Heru Setyo Nugroho

Pelatih kepala Koko Heru Setyo Nugroho menekankan perlunya konversi peluang tembakan terbuka menjadi poin yang maksimal tanpa memerlukan skema permainan yang rumit. Ia berharap para pebasket dapat bermain dengan tempo yang lebih tinggi dan mengeksekusi bola dengan kepercayaan diri penuh untuk memanfaatkan setiap celah pertahanan lawan. Pendekatan ini diyakini mampu menyederhanakan alur permainan dan mengurangi risiko turnovers yang sering terjadi ketika pemain mencoba menciptakan solusi yang terlalu rumit.

Also read Bedah Performa Impresif Timnas Indonesia U-17 pada 2 Laga Awal Kualifikasi Piala Asia 2027

Menurut Koko, kecepatan adaptasi para pemain terhadap materi latihan berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini sangat membantu proses pembangunan kekompakan tim mengingat adanya perbedaan latar belakang klub yang diikuti oleh setiap atlet. Keselarasan permainan yang terbangun secara alami dari adaptasi singkat ini menjadi modal utama dalam mengintegrasikan berbagai gaya bermain individu menjadi satu kesatuan taktis yang koheren.

Kebangkitan Teknik Dasar dan Efektivitas Skor

Tim pelatih menetapkan penguasaan dasar permainan dengan eksekusi yang presisi sebagai prioritas utama dalam siklus persiapan ini. Ketepatan tembakan, keberanian dalam mengambil peluang, serta kemampuan untuk mengeksplorasi keterampilan individu secara maksimal menjadi pilar penting dalam filosofi latihan yang diterapkan. Fokus pada fundamental ini diharapkan dapat menghasilkan efisiensi serangan yang lebih tinggi saat berhadapan dengan tim-tim kelas dunia yang memiliki pertahanan sangat rapat.

Advertisement

Dokumentasi latihan menunjukkan progress positif dari para pebasket kunci seperti Yudha Saputera dan Argus Sanyudi yang secara rutin mengasah kemampuan menembak mereka. Keterlibatan mereka dalam sesi latihan intensif ini memberikan dampak signifikan terhadap dinamika serangan timnas. Konsistensi performa mereka di depan ring diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi rekan-rekan setimnya untuk meningkatkan standar permainan secara keseluruhan.

Kedatangan Pemain B.League dan Jadwal Kompetisi

Dua pemain yang mengenyam pendidikan bola basket di level profesional Jepang melalui kompetisi B.League, yakni Derrick Michael Xzavierro dan Marques Bolden, dijadwalkan untuk bergabung dengan skuad utama menjelang keberangkatan ke Mongolia. Kehadiran mereka membawa pengalaman dan variasi gaya permainan yang dapat memperkuat kedalaman daftar pemain untuk menghadapi tekanan fisik dan taktis selama turnamen. Integrasi pemain asing alami ini diharapkan dapat menambah opsi serangan yang lebih beragam bagi pelatih.

Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Grup F bersama tuan rumah Mongolia, Thailand, dan Fiji. Seluruh pertandingan putaran kedua prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dijadwalkan berlangsung di Kota Ulaanbaatar dari tanggal 26 hingga 29 November 2026. Persiapan yang sedang berjalan dengan fokus pada peningkatan efektivitas tembakan diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi skuad Merah Putih untuk tampil lebih kompetitif dan meraih hasil terbaik di kancah internasional.