Persiapan Porprov XIII Kalteng 2026 Memasuki Tahap Final

Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sarana dan prasarana untuk 8.053 atlet yang akan berlaga di Porprov XIII Kalteng 2026 mulai 28 November 2026 di Kotawaringin Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki tahap akhir pemantapan persiapan teknis untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII tahun 2026. Event multi-cabang olahraga bergengsi ini dijadwalkan resmi dibuka pada tanggal 28 November 2026 mendatang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh komponen panitia dan pemerintah daerah tengah fokus memastikan kesiapan venue dan infrastruktur pendukung bagi peserta.

Jadwal dan Lokasi Kompetisi Olahraga

Sebanyak 8.053 atlet dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah telah mendaftar untuk mengikuti ajang kompetisi tersebut. Mereka akan bertanding dalam 32 cabang olahraga yang diperebutkan selama gelaran Porprov XIII Kalteng 2026 berlangsung. Lokasi utama pelaksanaan pertandingan terfokus di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tuan rumah.

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Kebanyakan kegiatan perlombaan akan berlangsung di lokasi-lokasi yang telah disiapkan di Kotawaringin Barat. Namun, terdapat dua cabang olahraga khusus yang diadakan di lokasi berbeda. Cabang renang dan balap motor jalan raya akan digelar terpisah di Kota Palangka Raya untuk menyesuaikan spesifikasi fasilitasnya.

Koordinasi Panitia dan Pemerintah Daerah

Sebanyak 1.152 personel kepanitiaan berasal dari berbagai unsur termasuk panitia besar, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng, dan panitia lokal. Mereka bekerja sama erat untuk memastikan seluruh aspek teknis maupun non-teknis berjalan lancar. Koordinasi intensif dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan operasional di lapangan.

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Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi antarpihak untuk kesuksesan event. Ia meminta seluruh elemen panitia untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan maksimal. Penguatan koordinasi ini bertujuan agar Porprov XIII Kalteng 2026 dapat berjalan sukses tanpa hambatan berarti.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Besar Porprov XIII menegaskan optimisme terhadap kelancaran jadwal. Ia menyatakan bahwa koordinasi dengan panitia lokal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berlangsung intensif. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan fisik dan administratif terlaksana dengan baik sesuai target.

Kesiapan Fasilitas dan Dampak Ekonomi

Ketua Umum KONI Kalteng Rahmat Hidayat memastikan ketersediaan peralatan olahraga dan kesiapan perangkat pertandingan di setiap cabang telah dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tuan rumah turut menyiapkan venue, sarana prasarana, serta fasilitas pelayanan. Fasilitas ini mencakup kebutuhan atlet dan ofisial dari seluruh daerah peserta yang hadir.

Selain sebagai ajang perebutan prestasi, Porprov XIII juga berfungsi mengukur hasil pembinaan atlet di tiap daerah. Kompetisi ini diharapkan melahirkan talenta potensial yang dapat memperkuat Kalimantan Tengah di kejuaraan nasional. Dampak positif lainnya dirasakan sektor ekonomi seperti perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.

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Kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan pendukung dari 14 kabupaten/kota diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal secara signifikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap persiapan yang telah dilakukan mendukung kesuksesan event sekaligus mempererat persatuan. Peningkatan prestasi olahraga dan dampak sosial ekonomi menjadi target utama penyelenggaraan di Bumi Tambun Bungai ini.