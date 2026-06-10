Persiapan Piala Dunia 2026 dan Berita Terkini: Penindakan Rokok Ilegal, Korupsi, dan Gempa Filipina

Menjelang Piala Dunia 2026, Brasil dan Meksiko bersiap dengan jersey dan fan fest. Sementara itu, Bea Cukai gagalkan peredaran rokok ilegal, KPK tahan bupati, dan gempa 7,8 guncang Filipina.

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Kanada, Meksiko , dan Amerika Serikat, semarak persiapan terasa di berbagai kota.

Di Rio de Janeiro, Brasil, penggemar sepak bola mulai berburu jersey tim nasional Brasil yang dipajang di pasar Saara. Pada Selasa 9 Juni 2026, pemandangan pria yang melihat-lihat kaus kuning-hijau menjadi pemandangan biasa, menandakan antusiasme tinggi terhadap turnamen yang akan dimulai. Sementara itu, di Guadalajara, Meksiko, FIFA Fan Fest resmi dipasang di Plaza de la Liberacion, area bersejarah antara Katedral Guadalajara dan Teatro Degollado.

Lokasi ini dipilih karena kekayaan budaya dan akses mudah, menawarkan pengalaman menonton pertandingan langsung, musik, seni, dan kuliner khas Meksiko. Fan Fest akan berlangsung selama turnamen, memberikan ruang bagi para penggemar untuk merayakan sepak bola. Di Mexico City, replika trofi Piala Dunia menjadi barang dagangan paling laris. Pedagang kaki lima dan toko resmi menjual replika dari ukuran kecil hingga besar, menarik minat wisatawan dan penduduk lokal.

Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama dengan 48 tim peserta, dengan laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca pada 11 Juni. Di sisi lain, penegakan hukum terus berjalan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok ilegal di Jakarta dan Banten. Pengungkapan dimulai dari informasi gudang di Serang, Banten, yang menghasilkan penyitaan dengan estimasi nilai Rp 13,28 miliar.

Potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 8,66 miliar. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan barang kena cukai ilegal. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim, Edison, terkait dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Edison ditahan setelah Operasi Tangkap Tangan pada Senin malam, di mana KPK menyita Rp 2 miliar.

Ia keluar dengan rompi oranye dan langsung dibawa ke rutan. Kasus ini menambah daftar panjang korupsi di daerah. Di Filipina, upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai Pulau Mindanao pada Senin 8 Juni 2026. Gempa ini menimbulkan kerusakan signifikan dan memicu peringatan tsunami.

Tim penyelamat bekerja keras untuk menemukan korban di reruntuhan. Belum ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa, namun dampaknya terasa luas di wilayah selatan Filipina. Peristiwa ini menambah duka di tengah persiapan Piala Dunia yang meriah





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Piala Dunia 2026 Brasil Meksiko Korupsi Gempa Filipina

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