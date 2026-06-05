Persiapan Piala Asia 2027: Herdman Uji Skuad Garuda Lawan Mozambik

Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, memanfaatkan laga persahabatan melawan Mozambik sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Dalam pertandingan ini, Herdman membawa 23 pemain tanpa kapten Jay Idzes yang cedera, dan mempromosikan pemain muda Mathew Baker.

Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman , mengumumkan rencananya untuk memanfaatkan dua pertandingan persahabatan internasional pada bulan ini sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027 .

Pertandingan pertama akan digelar pada Selasa, 9 Juni 2026, melawan tim nasional Mozambik di Jakarta. Herdman menegaskan bahwa laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan momentum penting untuk mengukur kesiapan skuad Garuda menghadapi turnamen bergengsi di Asia. Pada Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi, Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup ini dikenal sangat kompetitif karena dihuni oleh tim-tim kuat yang memiliki pengalaman di level internasional.

Herdman menyadari tantangan besar menanti dan bertekad untuk membangun tim yang solid melalui rangkaian laga persahabatan ini. Untuk pertandingan melawan Mozambik, Herdman membawa 23 pemain yang telah melalui proses seleksi ketat. Sebelumnya, ia telah memanggil 44 pemain dalam skuad sementara yang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Setelah evaluasi intensif, beberapa nama besar terpaksa dicoret.

Yang paling mencolok adalah absennya kapten tim, Jay Idzes, yang mengalami cedera sehingga tidak bisa memperkuat tim. Pemain Sassuolo ini merupakan pilar di lini belakang dan ketidakhadirannya menjadi kerugian besar. Selain Idzes, beberapa pemain lain yang tidak masuk dalam skuad akhir adalah Eliano Reijnders, Eksel Runtukahu, Jens Raven, Egy Maulana Vikri, Jordi Amat, dan Marc Klok. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak karena para pemain tersebut memiliki pengalaman dan kontribusi penting bagi tim nasional.

Namun, Herdman memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih pemain yang paling siap secara fisik dan mental untuk menghadapi Mozambik. Di sisi lain, Herdman memberikan promosi kepada Mathew Baker, bek kiri muda berusia 17 tahun yang sebelumnya dipersiapkan untuk Piala AFF U-19 2026. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Herdman terhadap talenta muda Indonesia. Dengan absennya Jay Idzes, peluang besar terbuka bagi Justin Hubner dan Muhammad Ferarri untuk mengisi posisi bek tengah.

Herdman juga berencana untuk menguji kemampuan Mathew Baker di lini pertahanan kiri pada pertandingan nanti. Ia berharap para pemain muda ini dapat tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Herdman menekankan bahwa laga persahabatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah pesaing serius di kancah sepak bola Asia. Timnas Indonesia saat ini berada dalam masa transisi dengan banyak pemain baru yang diharapkan dapat membawa perubahan positif.

Dukungan dari suporter setia Garuda diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil terbaik. Pertandingan melawan Mozambik akan menjadi ujian awal bagi skuad bentukan Herdman sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia 2027





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Timnas Indonesia Piala Asia 2027 John Herdman Persahabatan Mozambik Sepak Bola

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