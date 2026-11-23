Persiapan Pertamina Eco RunFest 2026 di GBK Senayan memasuki tahap akhir dengan 14 ribu pelari dijadwalkan pada 6 Desember untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Perayaan olahraga dan kepedulian lingkungan akan segera hadir di Indonesia melalui acara bertajuk Pertamina Eco RunFest 2026 . Countdown menuju puncak acara tersebut kini menunjukkan angka 14 hari, menandakan bahwa persiapan final sedang berjalan ketat untuk menampung partisipasi masif dari para atlet dan masyarakat umum. Lebih dari 14.000 pelari dijadwalkan akan memadati area berlari, menciptakan suasana kompetisi yang sekaligus menjadi wadah edukasi tentang pentingnya menjaga bumi.

Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Utama di Jakarta

Acara puncak dari rangkaian kegiatan ini telah ditetapkan akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2026. Lokasi strategis yang dipilih adalah kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, sebuah ikon olahraga nasional yang mampu menampung ribuan peserta dengan fasilitas lengkap. Pemilihan lokasi ini bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga simbolik sebagai pusat aktivitas publik yang menjangkau berbagai kalangan masyarakat dari seluruh penjuru kota.

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Strategi Road to Pertamina Eco RunFest 2026

Mengantisipasi antusiasme tinggi tersebut, PT Pertamina secara proaktif telah meluncurkan seri event pra-acara yang dikenal dengan nama Road to Pertamina Eco RunFest 2026 . Vol. 8 dari rangkaian roadshow ini telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 November, sebagai salah satu langkah strategis untuk membangun kesadaran publik sebelum hari-H. Rangkaian event ini dirancang bukan sekadar untuk pemanasan fisik, tetapi juga sebagai media edukasi praktis tentang bagaimana mengintegrasikan gaya hidup sehat dengan tanggung jawab ekologis dalam keseharian.

Visi Muhammad Baron dan Komitmen Keberlanjutan

Muhammad Baron , selaku Vice President Corporate Communication PT Pertamina , menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi hanya dipandang sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai aktor utama yang mendorong kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam pandangannya, menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kelestarian alam adalah dua sisi mata uang yang harus dikerjakan secara bersamaan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten.

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Inisiatif Ekologis dalam Kegiatan Olahraga Besar

Untuk mewujudkan konsep yang diusung, panitia mengimplementasikan tujuh pilar inisiatif keberlanjutan yang ketat. Ketujuh inisiatif tersebut mencakup Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education. Para peserta didorong untuk menerapkan praktik ramah lingkungan seperti membawa foldable cup masing-masing, menggunakan transportasi umum untuk menuju lokasi, serta melakukan plogging atau berlari sambil mengumpulkan sampah di sepanjang rute. Strategi ini bertujuan agar dampak positif dari kegiatan olahraga berskala besar tidak hanya dirasakan saat hari perlombaan, tetapi menjadi warisan jangka panjang bagi generasi mendatang.

Dampak Sosial dan Harapan Masa Depan Hijau

Pertamina Eco RunFest 2026 berharap dapat menginspirasi lebih banyak warga untuk mengadopsi pola hidup yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan semangat kebersamaan melalui olahraga dan kepedulian terhadap lingkungan, acara ini berpotensi menciptakan gerakan sosial yang melampaui batas-batas kompetisi fisik. Langkah sederhana yang dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan diyakini mampu menciptakan efek domino positif yang akan memperkuat ketahanan lingkungan dan kesehatan komunitas di masa depan.