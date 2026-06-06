Persiapan Penas KTNA XVII Gorontalo Capai 75 Persen, Siap Gerakkan Ekonomi Lokal

Persiapan Penas KTNA XVII di Gorontalo mencapai 75 persen. Infrastruktur dan akomodasi siap menyambut ribuan peserta. Acara pada Juni 2026 diharapkan menggerakkan ekonomi lokal dan memperkenalkan potensi daerah.

Persiapan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVII di Gorontalo terus dikebut. Hingga saat ini, progres persiapan telah mencapai sekitar 75 persen, menandakan kesiapan daerah menyambut ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Gorontalo berfokus pada penyelesaian berbagai fasilitas pendukung untuk memastikan kelancaran agenda nasional tersebut. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan optimisme tinggi bahwa persiapan secara umum sudah di atas 75 persen. Fasilitas utama seperti arena utama, area pameran, dan infrastruktur dasar telah siap.

Namun, beberapa pekerjaan minor masih terus dikebut, termasuk penyempurnaan kawasan gelar teknologi pertanian yang akan menjadi pusat pameran inovasi. Kawasan ini tinggal menunggu mobilisasi sejumlah tanaman untuk melengkapi area pameran. Selain itu, fasilitas perikanan berupa membran juga masih dalam tahap penyelesaian. Kesiapan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama panitia.

Jaringan internet yang stabil, pasokan listrik yang memadai, ketersediaan air bersih, serta fasilitas toilet bergerak telah tersedia di lokasi kegiatan. Hal ini untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran komunikasi bagi seluruh peserta dan panitia selama Penas KTNA XVII berlangsung. Aspek akomodasi juga menjadi fokus penting. Tingkat pemesanan kamar hotel di Gorontalo dilaporkan telah mencapai sekitar 75 hingga 77 persen.

Sebagian besar pemesanan ini bahkan sudah disertai dengan pembayaran uang muka, menunjukkan antusiasme peserta. Tingginya tingkat hunian hotel ini merupakan indikator positif yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi lokal. Ribuan peserta yang diperkirakan datang dari berbagai provinsi di Indonesia berpotensi besar meningkatkan pendapatan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro dan kecil (UMK) di Gorontalo. Ini akan memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah mengantisipasi kebutuhan akomodasi untuk tamu VVIP, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia. Sejumlah hotel telah disiagakan khusus untuk mendukung kebutuhan akomodasi para tamu penting tersebut, menjamin standar pelayanan terbaik. Gubernur Gusnar Ismail menilai Penas KTNA XVII sebagai momentum krusial bagi daerah untuk memperkenalkan potensi unggulan. Acara ini akan menjadi platform efektif untuk memamerkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata Gorontalo.

Dengan waktu kurang dari tiga pekan menuju pembukaan, koordinasi persiapan kini dipusatkan di arena utama Penas di Limboto. Panitia menargetkan seluruh kebutuhan teknis dapat dituntaskan sebelum ribuan peserta mulai berdatangan. Suasana semarak mulai terlihat dengan pemasangan spanduk, umbul-umbul, dan berbagai elemen pendukung di berbagai sudut kota. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga terus mendukung persiapan ini, termasuk dalam hal penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan Penas KTNA XVII dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta memperkenalkan potensi Gorontalo ke kancah nasional





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Penas KTNA XVII Gorontalo Persiapan Ekonomi Lokal Pertanian

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