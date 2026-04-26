Persiapan Muktamar NU ke-35 Semakin Matang, Panitia Bentuk Tim Panel

PBNU terus mempercepat persiapan Muktamar ke-35 dengan membentuk tim panel untuk verifikasi SK pengurus wilayah dan cabang. Muktamar dijadwalkan berlangsung 1-5 Agustus, lokasi masih dalam pembahasan. Berita lain meliputi kunjungan Gus Salam ke Kalsel, kasus penyiraman air keras, dan perkembangan politik serta teknologi.

Persiapan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 terus menunjukkan kemajuan signifikan dan kini memasuki fase finalisasi. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ), Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul , menyampaikan bahwa panitia kecil telah dibentuk dan tengah menyelesaikan berbagai aspek teknis yang krusial untuk kelancaran penyelenggaraan muktamar.

Proses persiapan ini berjalan secara intensif, dengan fokus utama pada penyelesaian susunan kepanitiaan yang komprehensif dan memastikan semua elemen yang dibutuhkan tersedia sebelum hari pelaksanaan. Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, menegaskan komitmen panitia untuk menyelenggarakan muktamar yang sukses dan bermakna bagi seluruh nahdliyin. Salah satu prioritas utama dalam persiapan ini adalah penyelesaian administrasi kepengurusan, terutama penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi pengurus wilayah dan cabang yang akan berpartisipasi sebagai peserta muktamar.

Tim panel khusus telah dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi SK, guna memastikan bahwa seluruh peserta memiliki legalitas yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses verifikasi ini dilakukan secara cermat dan teliti untuk menghindari potensi masalah hukum atau administratif yang dapat menghambat jalannya muktamar. Gus Ipul mengimbau kepada seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk segera melengkapi administrasi yang diperlukan dan mempersiapkan segala aspek teknis lainnya, agar proses verifikasi dapat berjalan lancar dan efisien.

Selain itu, tim panel juga bertugas untuk menelaah dinamika internal organisasi, guna mengidentifikasi potensi konflik atau isu-isu sensitif yang perlu diantisipasi sebelum muktamar berlangsung. PBNU berharap seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga Muktamar NU ke-35 dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut informasi yang disampaikan, Muktamar NU ke-35 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 Agustus mendatang.

Namun, lokasi penyelenggaraan masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pimpinan NU. Gus Ipul menjelaskan bahwa pemilihan lokasi akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kapasitas, aksesibilitas, keamanan, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Selain persiapan muktamar NU, terdapat beberapa peristiwa lain yang juga menjadi perhatian publik. KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam melakukan kunjungan silaturahmi kepada Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Selatan (Kalsel), KH Muhammad Wildan Salman, yang dikenal dengan sebutan Guru Wildan pada Minggu, 26 April 2026.

Di sisi lain, seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jakarta Barat. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa ia tidak menemui massa aksi pada tanggal 21 April, dengan menekankan fokus tuntutan yang diarahkan kepada DPRD dan pertimbangan faktor keamanan di lapangan. Selain itu, Gubernur Kaltim juga mendapat sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim.

Berita lain juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam pembangunan daerah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Walikota Kupang, Christian Widodo. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, memicu kemarahan para orang tua dan mendorong polisi untuk melakukan penggerebekan. Di bidang teknologi, Huawei dikabarkan sedang mengembangkan MatePad Mini 2 dengan spesifikasi yang ditingkatkan, sementara Motorola juga menawarkan berbagai pilihan HP dengan fitur-fitur canggih.

Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap, memimpin Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana





