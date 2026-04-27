Persiapan Muktamar NU 2026 Berjalan Lancar, Panitia Kecil Telah Dibentuk

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menyatakan persiapan Muktamar NU 2026 berjalan sesuai rencana dengan pembentukan panitia kecil dan penunjukan ketua serta sekretaris untuk komite pengarah dan penyelenggara. Muktamar direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.

Persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) terus menunjukkan kemajuan positif dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ), Saifullah Yusuf , menegaskan bahwa forum permusyawaratan tertinggi lima tahunan ini direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2026.

Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 27 April 2026, yang menggarisbawahi komitmen PBNU untuk menyelenggarakan muktamar yang sukses dan representatif. Pembentukan panitia kecil menjadi langkah strategis dalam memastikan kelancaran seluruh tahapan persiapan, mulai dari Konferensi Besar (Konbes), Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, hingga puncak acara, yaitu Muktamar NU itu sendiri. Panitia kecil ini telah berhasil merampungkan susunan kepanitiaan yang komprehensif dan terstruktur, mencakup berbagai divisi dan bidang yang bertanggung jawab atas aspek-aspek krusial dalam penyelenggaraan muktamar.

Keberhasilan ini menunjukkan koordinasi yang baik dan dedikasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses persiapan. Susunan kepanitiaan Muktamar NU telah diisi oleh figur-figur kunci dengan pengalaman dan keahlian yang relevan. Said Asrori ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee, berperan penting dalam memberikan arahan strategis dan memastikan keselarasan seluruh kegiatan persiapan dengan visi dan misi PBNU.

Mohammad Nuh, dengan latar belakangnya yang kuat di bidang pendidikan dan pemerintahan, dipercaya sebagai Sekretaris Steering Committee, bertanggung jawab atas administrasi dan koordinasi internal komite pengarah. Sementara itu, Saifullah Yusuf, yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial, memimpin Organizing Committee sebagai Ketua, memfokuskan diri pada aspek operasional dan logistik penyelenggaraan muktamar. Amin Said Husni, dengan pengalaman organisasinya, ditunjuk sebagai Sekretaris Organizing Committee, membantu Ketua dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional.

Susunan kepanitiaan yang solid ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan muktamar yang berkualitas dan berdaya guna. Laporan lengkap mengenai susunan kepanitiaan ini akan segera disampaikan kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk mendapatkan persetujuan dan arahan lebih lanjut. Proses pelaporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PBNU dalam menjalankan amanah organisasi.

Mengenai peserta Muktamar NU, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa peserta akan terdiri dari perwakilan pengurus cabang dan wilayah yang sah, dibuktikan dengan surat keputusan (SK) kepengurusan yang masih berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa muktamar dihadiri oleh pihak-pihak yang memiliki legitimasi dan representasi yang jelas dari berbagai daerah di Indonesia. PBNU menyadari bahwa terdapat beberapa pengurus cabang dan wilayah yang masih mengalami kendala dalam memperoleh SK kepengurusan.

Untuk mengatasi masalah ini, PBNU telah membentuk tim panel khusus yang diketuai oleh Mohammad Nuh. Tim panel ini bertugas untuk menuntaskan proses penerbitan SK kepengurusan yang tertunda sebelum muktamar digelar. Dengan adanya tim panel ini, diharapkan seluruh pengurus cabang dan wilayah dapat segera memperoleh SK kepengurusan dan berpartisipasi secara aktif dalam muktamar. Saifullah Yusuf menekankan pentingnya fokus dan koordinasi dari seluruh pengurus wilayah dan cabang dalam mempersiapkan muktamar.

Beliau mengajak seluruh elemen NU untuk bersatu padu dan bekerja sama demi menyukseskan muktamar NU 2026, sebagai momentum penting untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia. Keberhasilan muktamar ini akan menjadi tolok ukur bagi PBNU dalam menjalankan tugas-tugasnya di masa mendatang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persiapan Akomodasi Jamaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2026Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan 177 hotel dan 5 hotel cadangan di Makkah untuk menampung jamaah calon haji reguler Indonesia pada musim haji 1447H/2026. Petugas juga melakukan pembersihan dan pengecekan kamar hotel di kawasan Syisyah.

Read more »

Pentingnya Wali Nikah dan Persiapan Ibadah Haji 2026Pembahasan mengenai peran penting wali nikah dalam pernikahan Islam, aturan mengenai urutan wali nasab, serta perkembangan persiapan ibadah haji tahun 2026. Juga mencakup berita seputar seni, kuliner, dan teknologi.

Read more »

Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum AgustusPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

PBNU matangkan persiapan Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus ...

Read more »

Kadisdik Jabar Beberkan Skema ‘Sekolah Maung’ Gagasan KDM, Mulai Berjalan Tahun Ajaran 2026/2027Berita Kadisdik Jabar Beberkan Skema ‘Sekolah Maung’ Gagasan KDM, Mulai Berjalan Tahun Ajaran 2026/2027 terbaru hari ini 2026-04-27 11:28:15 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Sekjen PBNU pastikan persiapan muktamar berjalan sesuai rencanaSekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan persiapan Muktamar NU terus berjalan sesuai rencana, ...

Read more »