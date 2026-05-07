Persiapan Muktamar ke-35 PBNU dan Dinamika Pemilihan Ketua Umum

Gus Ipul menjelaskan persiapan Muktamar ke-35 PBNU, mekanisme pemilihan pemimpin, serta agenda organisasi menjelang Agustus 2026.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kini tengah bersiap menyambut salah satu momentum terpenting dalam sejarah organisasinya, yaitu pelaksanaan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026 mendatang.

Agenda utama yang menjadi sorotan publik maupun internal organisasi adalah proses pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode selanjutnya. Selain pemilihan pemimpin tertinggi secara administratif, forum tertinggi ini juga akan mengemban amanah untuk memilih Ahlul Halli wal Aqdi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahwa.

Lembaga Ahwa ini memiliki peran yang sangat krusial dan sakral karena mereka diberikan mandat khusus untuk menentukan siapa yang akan mengemban posisi sebagai Rais Aam, yakni pemimpin tertinggi dalam struktur kepemimpinan tertinggi NU yang menjadi rujukan spiritual dan intelektual bagi jutaan warga Nahdliyin di seluruh penjuru Nusantara. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa segala mekanisme pemilihan dalam muktamar tersebut masih bersifat terbuka.

Hal ini berarti para peserta forum atau muktamirin memiliki hak penuh untuk mendiskusikan apakah pola pemilihan akan tetap menggunakan mekanisme yang pernah diterapkan pada periode sebelumnya atau justru melakukan transformasi melalui perubahan aturan baru. Dinamika menjelang perhelatan besar ini mulai terasa menghangat, terutama dengan munculnya berbagai nama tokoh potensial yang diprediksi akan maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum PBNU.

Meski spekulasi mengenai siapa kandidat terkuat terus bergulir di kalangan anggota, Gus Ipul memilih untuk bersikap bijaksana dan enggan memberikan prediksi prematur. Beliau menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para peserta muktamar yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan. Dalam sebuah kesempatan wawancara di Kementerian Sosial Jakarta, Gus Ipul juga memberikan pernyataan tegas mengenai posisinya dalam kontestasi ini. Beliau memastikan bahwa dirinya tidak akan ikut serta dalam bursa pencalonan Ketua Umum PBNU.

Sikap ini bukan kali pertama disampaikan, karena Gus Ipul meyakini bahwa masih banyak tokoh lain yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kearifan yang lebih tepat untuk memimpin organisasi sebesar NU. Meskipun belum ada deklarasi resmi dari para calon, Gus Ipul mengakui bahwa peta persaingan mulai terlihat dan diprediksi akan semakin jelas dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan acara. Mengenai lokasi pelaksanaan, PBNU masih melakukan pembahasan mendalam untuk menentukan kota mana yang akan menjadi tuan rumah.

Beberapa daerah telah menunjukkan ketertarikan dan mengajukan diri, di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, serta beberapa wilayah di Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini tentu mempertimbangkan berbagai aspek logistik, aksesibilitas bagi peserta dari seluruh Indonesia, serta kesiapan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran acara. Selain fokus pada Muktamar, PBNU juga memiliki agenda penting lainnya pada bulan Juni 2026, yakni penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU.

Hasil dari kedua forum besar tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dan bahan pembahasan strategis dalam sidang-sidang Muktamar ke-35. Di sisi lain, pengurus PBNU saat ini juga sedang bekerja keras melakukan pendataan peserta yang akan hadir serta menyelesaikan berbagai urusan administratif. Salah satu agenda penting adalah menuntaskan penerbitan surat keputusan atau SK kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang yang sempat mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini terjadi karena adanya dinamika internal organisasi yang memerlukan ketelitian dalam proses verifikasi.

Gus Ipul membantah adanya unsur kesengajaan dalam penundaan penandatanganan SK di sejumlah daerah dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku. Upaya pembenahan administrasi ini dilakukan agar struktur organisasi di tingkat akar rumput memiliki legalitas yang kuat sebelum memasuki agenda Muktamar. Perhelatan Muktamar ini tidak hanya sekadar pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi refleksi atas peran NU dalam mengawal keberagamaan yang moderat di Indonesia.

Dengan skala organisasi yang masif, setiap keputusan yang diambil dalam Muktamar ke-35 akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di tingkat nasional. Oleh karena itu, persiapan yang matang, mulai dari aspek substansi materi hingga teknis pelaksanaan, menjadi prioritas utama PBNU saat ini agar tujuan mulia organisasi untuk kemaslahatan umat dapat terus tercapai





PBNU Muktamar NU Gus Ipul Rais Aam Organisasi Keagamaan

