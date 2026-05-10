Persiapan Muktamar ke-35 NU dan Refleksi Kepemimpinan Gus Ipul

Gus Ipul menyatakan belum memenuhi syarat menjadi Ketua Umum PBNU sambil menekankan kemandirian Muktamar ke-35 dari intervensi politik.

Menjelang pelaksanaan perhelatan besar organisasi Nahdlatul Ulama , suasana dinamis mulai terasa dalam internal kepengurusan. Salah satu sosok penting, Gus Ipul , memberikan pernyataan terbuka mengenai posisi dan peluangnya dalam kontestasi kepemimpinan mendatang.

Dalam sebuah kesempatan pada Minggu, 10 Mei 2026, ia secara rendah hati mengungkapkan bahwa dirinya merasa belum berada pada posisi yang pantas untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU. Alasan utamanya adalah adanya sejumlah persyaratan administratif maupun kriteria kompetensi yang dirasanya belum terpenuhi secara maksimal untuk memimpin organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Pernyataan ini menunjukkan sikap kehati-hatian dan penghormatan terhadap sistem organisasi yang telah mapan di dalam tubuh NU.

Lebih lanjut, Gus Ipul menggarisbawahi pentingnya rekam jejak kepemimpinan, terutama posisi sebagai Katib Aam, yang seringkali menjadi syarat tidak tertulis namun krusial bagi calon Ketua Umum. Ia memberikan contoh beberapa tokoh besar yang sebelumnya pernah menduduki posisi Katib Aam sebelum akhirnya dipercaya menjadi pemimpin tertinggi. Nama-nama seperti Pak Nasaruddin Umar, Gus Yahya, hingga Kyai Said disebut sebagai figur yang memiliki potensi besar karena telah melewati proses pembelajaran di posisi sekretaris jenderal tersebut.

Menurutnya, pengalaman sebagai Katib Aam memberikan bekal manajemen organisasi yang sangat mendalam, sehingga siapa pun yang pernah mengemban tugas tersebut secara otomatis memiliki potensi yang lebih kuat untuk memimpin PBNU. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pintu terbuka bagi siapa saja yang merasa mampu dan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh organisasi untuk maju sebagai calon ketua umum.

Di sisi lain, fokus utama saat ini adalah persiapan teknis menuju Muktamar ke-35 yang telah resmi dijadwalkan oleh PBNU untuk berlangsung pada 1 sampai 5 Agustus 2026. Sebagai langkah awal, organisasi akan menyelenggarakan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar atau Konbes pada bulan Juni guna merumuskan materi-materi strategis yang akan dibahas dalam muktamar nanti. Terdapat usulan kuat dari Forum Rois Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa Timur agar Muktamar kali ini digelar di Pesantren Lirboyo.

Usulan ini bukan tanpa alasan, mengingat nilai historis dan spiritual yang sangat kental di pesantren tersebut, yang diharapkan dapat membawa keberkahan serta suasana khidmat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi masa depan umat. Kekhawatiran mengenai adanya intervensi politik dalam proses pemilihan pemimpin baru juga menjadi sorotan. Namun, Gus Ipul memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian proses Muktamar akan berjalan dengan lancar, transparan, dan yang paling penting adalah bebas dari campur tangan kekuasaan politik mana pun.

Ia meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan penuh agar Muktamar NU dilaksanakan murni berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga marwah NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang independen. Dengan dukungan dari berbagai elemen, diharapkan Muktamar ke-35 ini dapat melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa NU semakin inklusif, progresif, dan tetap teguh pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks di masa depan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahdlatul Ulama Muktamar NU Gus Ipul PBNU Kepemimpinan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mensos Sebut Kemensos Belum Punya Sumber Daya untuk Pengadaan Barang dan JasaMensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) belum memiliki sumber daya untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Read more »

Gus Ipul Sebut Nasaruddin Umar Miliki Potensi Maju Jadi Ketum PBNU, Ini AlasannyaBerita Gus Ipul Sebut Nasaruddin Umar Miliki Potensi Maju Jadi Ketum PBNU, Ini Alasannya terbaru hari ini 2026-05-09 16:41:13 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Gus Ipul Tegaskan Muktamar NU ke-35 Tak Ada Intervensi KekuasaanBerita Gus Ipul Tegaskan Muktamar NU ke-35 Tak Ada Intervensi Kekuasaan terbaru hari ini 2026-05-09 17:14:58 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Merasa Belum Cukup Syarat, Gus Ipul Tak Maju Jadi Ketum PBNU di Muktamar NU ke-35Berita Merasa Belum Cukup Syarat, Gus Ipul Tak Maju Jadi Ketum PBNU di Muktamar NU ke-35 terbaru hari ini 2026-05-09 17:22:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »