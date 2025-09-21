Persiapan Jitu Hadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025: Tips Sukses untuk Siswa SMA/SMK

Simak tips jitu untuk mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bagi siswa SMA/SMK sederajat yang ingin masuk PTN melalui jalur SNBP. Pelajari cara mengatur jadwal belajar, latihan soal, dan menjaga kesehatan fisik serta mental.

KOMPAS.com - Bagi siswa SMA / SMK sederajat yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri ( PTN ) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ), ada satu langkah krusial yang perlu diperhatikan: mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA). TKA ini tidak hanya sekadar ujian, tetapi juga berfungsi sebagai validator nilai rapor, memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan siswa selama masa sekolah.

Lebih dari itu, TKA akan menjadi alat untuk mengukur kesesuaian antara kemampuan siswa dan program studi (prodi) yang dipilih di perguruan tinggi. Pelaksanaan TKA untuk jenjang SMA sederajat ini dijadwalkan pada November 2025 mendatang. Kabar baiknya, pendaftaran untuk mengikuti TKA sudah dibuka, memberikan kesempatan bagi calon peserta untuk mempersiapkan diri. Batas akhir pendaftaran telah ditetapkan pada 5 Oktober 2025. \Untuk membantu siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi TKA 2025, beberapa tips jitu telah dibagikan. Dikutip dari akun Instagram resmi @litbangdikbud pada Sabtu (20/9/2025), persiapan yang matang adalah kunci sukses. Salah satu saran utama adalah mengatur jadwal belajar harian yang terstruktur. Siswa disarankan untuk memfokuskan diri pada satu atau dua mata pelajaran setiap hari. Hindari menumpuk materi pelajaran karena hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan mengurangi efektivitas belajar. Selain itu, latihan soal secara rutin adalah keharusan. Biasakan diri dengan berbagai jenis soal TKA, mulai dari yang mudah hingga yang lebih kompleks. Latihan soal yang konsisten akan membantu siswa memahami format ujian dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Jangan lupa untuk mencatat materi yang sering muncul dalam soal. Buat catatan ringkas atau gunakan sticky notes untuk mempermudah proses belajar. Dengan mencatat materi-materi penting, siswa dapat lebih fokus dalam belajar dan memaksimalkan waktu persiapan.\Selain strategi belajar yang efektif, menjaga kesehatan fisik dan mental juga sangat penting. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup, hindari begadang, dan luangkan waktu untuk berolahraga. Kesehatan fisik yang prima akan membantu siswa tetap fokus dan berenergi selama belajar dan ujian. Tidak kalah pentingnya adalah menjaga mindset positif. Ketika merasa panik atau stres, ingatkan diri sendiri bahwa TKA bukanlah satu-satunya penentu kelulusan dari sekolah. Tetaplah percaya diri dan fokus pada tujuan. Tips-tips ini diharapkan dapat membantu siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat dalam mempersiapkan diri menghadapi TKA 2025 pada bulan November mendatang. Kompas.com senantiasa berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Tetap ikuti update terkini dan notifikasi penting dari Aplikasi Kompas.com





TKA SNBP PTN SMA SMK Persiapan Ujian Tips Belajar

