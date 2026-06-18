Persiapan Intensif Digelar untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan semua persiapan untuk Pertamina Grand Prix of尼西亚 2026 berjalan sesuai standar internasional. Acara akan digelar pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, berpotensi meningkatkan pariwisata dan profil Indonesia di kancah global.

InJourney Tourism Development Corporation ( ITDC ) mengumumkan bahwa berbagai persiapan sedang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sesuai standar internasional yang ditetapkan Dorna Sports dan Federation Internationale de Motocyclisme ( FIM ).

Troy Warokka, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, dalam pernyataannya tertulis dari Lombok Tengah pada hari Kamis, menekankan bahwa persiapan tersebut terus berjalan guna memastikan keberhasilan acara dan memberikan pengalaman terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Sirkuit Mandalika diposisikan sebagai lokasi unik yang menggabungkan kompetisi balap motor kelas dunia dengan keindahan destinasi pariwisata Indonesia. Kehadiran MotoGP di Mandalika tidak hanya menjadi tontonan olahraga, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan budaya, keramahan, dan potensi pariwisata Indonesia kepada audiens global.

Oleh karena itu, ITDC berkomitmen untuk melakukan berbagai persiapan agar acara dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkesan bagi peserta maupun pengunjung. Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Indonesia dalam kalender MotoGP dunia menjadi momentum penting untuk menunjukkan kapasitas bangsa dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga internasional berkelas dunia.

Acara ini diperkirakan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism global sekaligus menampilkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia kepada dunia





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