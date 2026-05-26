Perseteruan Keane vs Fernandes: Kritik dan Pernyataan Bruno Fernandes

Artikel ini membahas perseteruan antara legenda Manchester United, Roy Keane, dan Bruno Fernandes, pemain tengah Setan Merah. Keane memberikan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Fernandes dan menyebutnya terlalu pribadi, sedangkan Fernandes menyebut kritikan Keane sebagai kebohongan.

Diogo Dalot (kiri) dan Bruno Fernandes (kanan) bertepuk tangan kepada para penggemar di akhir pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Manchester United vs Aston Villa di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 15 Maret 2026.

Legenda Manchester United, Roy Keane meneruskan perseteruan dengan Bruno Fernandes usai sempat merespons performa terkini juniornya tersebut. Roy Keane memberikan kritik nan vokal pada gaya kepemimpinan Bruno Fernandes dan mulai mengarah ke personal daripada karakter pemain tersebut dalam taktik Setan Merah. Kritik ini muncul lantaran tensi hubungan antara Bruno Fernandes dengan Roy Keane meninggi usai kapten Manchester United itu muncul dalam siniar.

Seperti dilansir dari Goal, Keane sempat mengungkap bahwa Bruno Fernandes hanya memprioritaskan prestasi pribadi, yaitu mencetak assist daripada menyukseskan Manchester United. Musim 2025-2026 usai melewati rekor assist terbanyak selama semusim yang diraih oleh eks Manchester City, Kevin de Bruyne dan legenda Arsenal, Thierry Henry.

"Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari semua orang dan saya tidak pernah membalas apa pun," ujar Bruno Fernandes dalam siniar yang dibawakan oleh Steven Bartlett.

"Orang-orang memiliki pendapat, mereka pikir itu baik, buruk, atau apa pun. Yang tidak saya sukai adalah ketika orang berbohong tentang sesuatu," imbuh Bruno Fernandes. Reaksi Bruno Fernandes setelah Manchester United kebobolan dari Brighton di ajang Piala FA. Manchester United langsung tersingkir dari Piala FA 2025-2026 pada ujian pertama usai kalah 1-2 dari Brighton & Hove Albion di Old Trafford, Minggu (11/1/2026).

Soal Roy Keane, Bruno Fernandes sempat mengutarakan bahwa Roy Keane berbohong karena mengatakan hal yang tidak pernah diungkapkan ke media ataupun pewawancara lainnya.

"Kasus yang Anda sebutkan tentang Roy Keane, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah kebohongan karena dia mungkin melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak saya katakan," ujarnya. "Saya menerima kritiknya, apakah dia menyukai saya sebagai pemain atau tidak, menyukai saya sebagai pribadi atau tidak. Tetapi yang tidak saya sukai adalah dia menaruh kata-kata di mulut saya yang tidak pernah saya ucapkan," imbuh eks Sporting CP ini.

Roy Keane sempat menyatakan ketidak sukaannya dengan keberhasilan Bruno Fernandes dan mengkritik cara anggota tim Manchester United merayakannya dengan menyebut prestasi ini terlalu kecil.

"Setelah pertandingan, dia diwawancarai, dan kapten Manchester United berkata: 'Ya, beberapa kali mungkin seharusnya saya menembak, tetapi saya memberikan umpan-umpan yang bagus. " ujar Keane. "Bagaimana mungkin pola pikir seorang pemain sepak bola saat memasuki pertandingan malah membicarakan rekor individu? " imbuhnya.

Perihal ungkapan ini, Bruno Fernandes sempat mencoba menghubungi Ole Gunnar Solskjaer untuk meminta kontrak Roy Keane agar bisa memperbaiki hubungan secara privat





