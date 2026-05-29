Perseroan-Perseroan Kelapa Sawit Mendukung Kebijakan Pemerintah

Perseroan-perseroan kelapa sawit seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, dan PT Eagle High Plantations Tbk menyatakan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola perdagangan dan ekspor sumber daya alam (SDA) nasional.

Perseroan-perseroan ini menyatakan tidak melakukan ekspor dan penjualan produk kelapa sawit mereka dilakukan ke pasar domestik. Mereka juga menyatakan bahwa rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA tidak akan memberikan dampak material secara langsung terhadap kegiatan usaha dan operasional mereka. Perseroan-perseroan ini juga menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur PT Gozco Plantations Tbk, Marvin Herbert Wibisono menyatakan bahwa seluruh penjualan produk crude palm oil (CPO) Perseroan direalisasikan penjualannya langsung ke konsumen dalam negeri dan tidak ada penjualan ekspor yang pernah direalisasikan. Perseroan berharap tata kelola ekspor sumber daya alam terutama CPO yang akan dijalankan akan memberi manfaat yang lebih maksimal bagi Indonesia dan dunia usaha swasta serta masyarakat melalui pertumbuhan bisnis kelapa sawit Indonesia yang makin baik.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Meyke Ayuningrum menyatakan bahwa perseroan masih menunggu penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA serta peraturan pelaksanaannya sehingga perseroan belum dapat menyampaikan dampak serta strategi perseroan dalam memitigasi kebijakan pemerintah tersebut





