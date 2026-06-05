Perselisihan Sarwendah dan Ruben Onsu: Bukti Transfer Nafkah, Dukungan Publik, dan Polemik Sebutan 'Cong'

Konflik antara mantan pasangan selebriti Sarwendah dan Ruben Onsu kembali memanas setelah Ruben membuktikan transfer uang nafkah sebesar Rp210 juta, menolak tuduhan hanya memberikan Rp40 juta per bulan. Polemik meluas ke hak bertemu anak, jejak digital, dukungan dari penyanyi Betrand Peto, serta sorotan atas pernyataan Sarwendah dalam live streaming. Artikel ini mengulas detail terus developments, reak, dan implikasi sosial konflik yang viral.

Perselisihan antara mantan pasangan selebriti Sarwendah dan Ruben Onsu kembali memanas dan menuai sorotan publik. Konflik yang berkaitan dengan hak bertemu anak, isu nafkah, dan polemi sebutan 'cong' tersebut mencapai puncaknya ketika Ruben Onsu secara terbuka membuktikan tranfer uang nafkhiany yang dikirimkan kepada Sarwendah .

Pada Desember 2022 Ruben Onsu mengklarasikan bahwa tudingan hanya memberikan Rp40 juta per bulan tidak sesuai kenyataan. Dalam wawancara di podcast Irfan Hakim Ruben Onsu menampilkan bukti transfer sebesar Rp210 juta untuk Sarwendah, dengan tambahan Rp10 juta karena ada beberapa biaya yang ditanggung sendiri oleh Sarwendah. Kejadian ini menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial, memperjuangkan jejak digital mereka yang menjadi bahan analisis dan debat publik.

Selain itu producer Dino Raturandang juga ramai dibicangkan karena cuitannya di Threads, sementara penyanyi Betrand Peto memberikan dukungan kepada Ruben Onsu dengan berharap Ruben dapat fokus menjaga kesehatan. Sorotan juga tertuju pada pernyataan Sarwendah selama live streaming yang memicu kritik netizen. Konflik ini tidak hanya menyangkut masalah finansial tetapi juga hak orang tua dalam mengakses anak-anaknya, yaitu Thalia dan Tania, yang saat ini tinggal bersama Sarwendah.

Ruben Onsu mengklaim bahwa Sarwendah menghalangi kesempatannya untuk bertemu putri-putrinya selama enam bulan terakhir, yang kemudian dijawab dengan tuduhan bahwa ia tidak memberikan nafkah yang cukup. Diskusi publik meluas hingga menyoal peran media dalam menyebarkan informasi, tanggung jawab selebriti dalam mengelola konflik pribadi, serta dampak jejak digital terhadap reputasi dan hubungan keluarga. Polemik ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya penyelesaian konflik keluarga yang sehat dan tidak mengakses anak-anak sebagai alat裘.

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Dalam konteks sosial, BAZNAS Jepara menyalurkan lebih dari Rp4,5 miliar kepada kelompok asnaf miskin, dengan jumlah penerima bantuan terbesar mencapai 31.247 mustahik





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