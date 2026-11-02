Persela Lamongan Hadapi Persijap Jepara dengan Modal Juara di Kandang

Persela Lamongan siap hadapi Persijap Jepara dalam I.League Cup. Tim Laskar Joko Tingkir optimis meraih kemenangan berkat performa kandang yang kuat dan tanpa kekalahan.

Persela Lamongan menghadapi tantangan krusial saat menjamu Persijap Jepara pada laga perdana Grup I I.League Cup di Stadion Surajaya, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Sebagai tuan rumah, Laskar Joko Tingkir membawa modal psikologis yang sangat kuat mengingat mereka belum pernah mengalami kekalahan di kandang selama lima pertandingan musim ini. Optimisme ini muncul dari konsistensi performa tim di lapangan hijau yang menunjukkan dominasi signifikan dibandingkan lawan.

Performa Kandang Persela Tanpa Kekalahan

Statistik mencatat bahwa Persela Lamongan telah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima laga terakhir di Stadion Surajaya. Angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa markas Laskar Joko Tingkir adalah tempat yang sulit ditembus oleh lawan manapun. Kondisi ini tentu memberikan keuntungan strategis bagi skuat yang dipimpin oleh pelatih berusia 50 tahun tersebut dalam upaya mengamankan poin penuh.

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Selain catatan kandang, performa keseluruhan Persela di ajang Championship juga terbilang positif. Dari delapan pertandingan yang telah diselesaikan, tim berhasil meraih lima kemenangan, diikuti oleh dua hasil imbang, dan hanya satu kali mengalami kekalahan. Konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa manajemen tim mampu menjaga stabilitas permainan meskipun menghadapi tekanan kompetisi yang tinggi.

Tantangan Jadwal Mepet dan Kondisi Persijap

Meski memiliki keunggulan statistik, pelatih Persela mengakui bahwa jadwal pertandingan yang berdekatan dengan kompetisi Championship menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Waktu persiapan yang terbatas menuntut strategi khusus agar kondisi fisik pemain tetap prima hingga peluit akhir berbunyi. Tantangan logistik dan pemulihan otot menjadi fokus utama dalam siklus latihan singkat sebelum derby ini berlangsung.

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Dari sisi lawan, Persijap Jepara datang dengan catatan hasil yang jauh lebih buruk dibandingkan tuan rumah. Dalam delapan pertandingan Super League, tim asal Jepara tersebut menelan enam kekalahan dan hanya mampu meraih dua hasil imbang. Ketegangan mental akibat rentetan kekalahan sebelumnya pasti menjadi beban berat yang harus segera diatasi oleh para pemain sebelum menghadapi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir.

Riwayat Pertemuan dan Target Kemenangan

Data historis pertemuan antara kedua tim menunjukkan keseimbangan yang menarik. Mengacu pada rekaman Transfermarkt, Persela dan Persijap sama-sama meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir, sementara tiga laga lainnya berakhir seri. Keseimbangan ini mengindikasikan bahwa tidak ada tim yang benar-benar mendominasi secara mutlak dalam interaksi langsung mereka, sehingga setiap detail taktik akan sangat menentukan.

Pelatih Persela Lamongan menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim dengan serius setelah laga Liga 2 sebelumnya dimulai sejak hari Sabtu. Proses recovery dilakukan secara intensif untuk memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik pada hari pertandingan. Target kemenangan tetap menjadi prioritas utama meskipun jalannya laga mungkin akan berjalan ketat dan penuh persaingan sengit.