Persebaya Surabaya Resmi Rekrut Yuran Fernandes dari PSM Makassar

Persebaya Surabaya mencapai kesepakatan untuk merekrut Yuran Fernandes, bek tengah asal Cape Verde, pada Kamis (28/5/2026). Ia diproyeksikan menjadi pengganti Gustavo Fernandes dan diharapkan memperkuat lini pertahanan serta memberikan kontribusi gol.

Persebaya Surabaya resmi mencapai kesepakatan untuk merekrut Yuran Fernandes , bek tengah asal Cape Verde yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar. Kesepakatan ini diumumkan pada Kamis, 28 Mei 2026, dan merupakan langkah strategis Green Force dalam menghadapi musim baru Super League 2026/2027.

Yuran Fernandes diproyeksikan menjadi pengganti Gustavo Fernandes yang baru saja dicoret dari skuad. Informasi ini diperoleh dari sumber terpercaya yang dihimpun oleh JawaPos.com. Keputusan merekrut Yuran Fernandes langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia karena ia dikenal sebagai salah satu bek asing terbaik di Liga Indonesia dalam empat musim terakhir. Dengan tinggi mencapai 1,98 meter dan kaki dominan kiri, Yuran memiliki postur ideal untuk seorang bek tengah.

Kombinasi postur tinggi dan kemampuan duel udara yang superior membuatnya menjadi momok bagi lawan, terutama saat membantu serangan dalam situasi bola mati. Sejak musim 2022/2023, Yuran Fernandes telah tampil dalam 133 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak 21 gol dan memberikan sembilan assist dengan total menit bermain mencapai 11.749 menit. Catatan ini tergolong luar biasa untuk seorang bek tengah, bahkan produktivitas golnya mampu menyaingi beberapa pemain depan di kompetisi domestik.

Kehadiran Yuran diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Persebaya sekaligus memberikan kontribusi ofensif yang signifikan. Manajemen Persebaya optimistis bahwa rekrutan ini akan membawa dampak positif bagi tim. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Yuran Fernandes diyakini mampu menjadi pemimpin di lini belakang dan membantu Persebaya bersaing di papan atas klasemen Super League musim depan. Selain itu, keputusan merekrut Yuran juga menunjukkan ambisi Persebaya untuk membangun tim yang kompetitif dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas.

Diharapkan dengan kehadiran Yuran Fernandes, Persebaya dapat meraih prestasi gemilang dan memuaskan para suporter setia Green Force. Transfer ini juga menjadi bukti bahwa Persebaya serius dalam melakukan pembenahan tim, tidak hanya dari segi pemain lokal tetapi juga dengan mendatangkan pemain asing berpengalaman. Dengan demikian, Persebaya Surabaya siap menyongsong musim baru dengan kekuatan yang lebih solid dan penuh semangat juang





