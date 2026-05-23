Persebaya Surabaya Raih Pesta Gol, Kalah Persik Kediri 5-1

Tim asuhan Bernardo Tavares berhasil memastikan finis di posisi keempat klasemen akhir dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Persik Kediri.

Persebaya Surabaya menutup perjalanan mereka di Super League 2025/2026 dengan pesta gol setelah menghancurkan Persik Kediri lima gol tanpa balas pada pekan ke-34 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026).

Kemenangan meyakinkan itu memastikan Bajul Ijo finis di posisi keempat klasemen akhir dengan koleksi 58 poin. Sementara itu, Persik Kediri harus mengakhiri musim di peringkat ke-12 setelah hanya mengumpulkan 39 angka. Bermain di hadapan puluhan ribu Bonek yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya langsung tampil menekan sejak peluit babak pertama dibunyikan. Tim asuhan Bernardo Tavares itu menunjukkan intensitas tinggi dan tidak memberikan ruang bagi Persik untuk mengembangkan permainan.

Persebaya nyaris membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan beberapa menit. Kombinasi umpan cepat dari lini tengah membuat pertahanan Persik kerepotan. Tekanan bertubi-tubu Persebaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-12. Berawal dari skema serangan cepat di sisi kiri, Bruno Moreira mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti.

Malik Risaldi yang berdiri bebas langsung menyambar bola dengan sepakan keras yang gagal diantisipasi kiper Persik Kediri. Gol tersebut membuat atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo semakin bergelora. Dukungan suporter membuat para pemain Persebaya tampil semakin percaya diri. Setelah unggul satu gol, Bajul Ijo terus mengurung pertahanan tim tamu.

Persik Kediri sebenarnya mencoba keluar dari tekanan melalui serangan balik cepat. Namun, rapatnya lini belakang Persebaya membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih. Beberapa upaya dari luar kotak penalti juga belum mampu membahayakan gawang Ernando Ari. Di sisi lain, Persebaya terus menekan lewat permainan cepat dari kedua sisi lapangan.

Francisco Rivera menjadi motor serangan dengan distribusi bola yang mampu membuka ruang bagi lini depan. Menjelang akhir babak pertama, Persebaya kembali menghukum pertahanan Persik. Bruno Moreira sukses menggandakan keunggulan Bajul Ijo pada menit ke-44. Memasuki babak kedua, Persebaya tidak menurunkan tempo permainan.

Mereka tetap tampil agresif dan mendominasi penguasaan bola. Sementara Persik Kediri tampak kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan di area sendiri. Persebaya kembali mendapatkan sejumlah peluang emas pada awal babak kedua. Malik Risaldi hampir mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan, tetapi sepakannya masih melebar tipis di sisi gawang.

Gol ketiga yang dinanti publik Surabaya akhirnya hadir pada menit ke-64 melalui Gustavo Fernandes. Bek asal Brasil itu sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan situasi bola mati di depan gawang Persik Kediri. Gol keempat dan penentu kemenangan Persebaya tercipta pada menit ke-88 melalui Bruno Moreira. Meski sudah unggul empat gol, Persebaya tetap bermain menyerang dan memburu tambahan gol hingga menit-menit akhir pertandingan





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persebaya Surabaya Super League 2025/2026 Persik Kediri Pesta Gol Kemenangan Yakinkan Posisi Keempat Klasemen Akhir Koleksi 58 Poin Persik Kediri Penyelesaian Akurat Sepakan Raras Intensitas Tinggi Penguasaan Bola Serangan Balik Cepat Rapatnya Linia Depan Motor Serangan Distribusi Bola Peluang Emas Pesta Lima Gol Gandakan Kekalahan Gol Keempat Gol Penentu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelatih Persebaya Surabaya Optimistis Melawan Persik KediriPelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares optimistis Green Force mampu melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo

Read more »

Bongkar Titik Lemah Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Persik Kediri, Bernardo Tavares: Kita Perlu Keseimbangan!Bernardo Tavares bongkar titik lemah Persebaya Surabaya jelang lawan Persik Kediri. Green Force diminta jaga transisi dan organisasi

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persebaya vs Persik 23 Mei 2026Prediksi Persebaya vs Persik, Skor Persebaya vs Persik, Jadwal Persebaya vs Persik, Susunan pemain Persebaya vs Persik, Head to head Persebaya vs Persik, Siaran langsung Persebaya vs Persik

Read more »

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Adu Sakti Bernardo Tavares dan Marcos Reina!Prediksi skor Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Derbi Jawa Timur. Adu strategi pelatih Tavares dan Reina jadi kunci menang di Super League 2026.

Read more »