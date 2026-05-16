Persebaya Surabaya Raih Kemenangan Besar, Tavares Tegaskan Evaluasi Tim

Pelatih Bernardo Tavares memberikan instruksi kepada anak asuhnya saat melawan Semen Padang di Stadion H.Agus Salim, Padang, Jumat (15/6/2026) sore. Meski menang telak, Tavares tegaskan masih banyak evaluasi tim. Secara statistik, skuad berjuluk Green Force ini tampil sangat efektif dalam membangun serangan. Persebaya menguasai 49 persen penguasaan bola dan melepaskan 19 tembakan, dengan 10 di antaranya tepat sasaran. Selain itu, mereka juga membukukan 12 kreasi peluang serta mengalirkan 47 umpan sukses ke area sepertiga akhir pertahanan lawan. Efektivitas permainan tersebut terlihat semakin meningkat setelah turun minum. Usai menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol, Persebaya tampil lebih agresif pada paruh kedua hingga menyudahi pertandingan dengan kemenangan tujuh gol tanpa balas. Kendati demikian, Tavares menyoroti penurunan kedisiplinan pemain, khususnya dalam mengantisipasi transisi bertahan pada akhir babak pertama. Menurutnya, kelengahan dalam merespons kehilangan bola tidak boleh terulang saat menghadapi tim dengan karakter bermain seperti Persik Kediri. Tavares menilai bahwa gol ketiga dan keempat menjadi momen kunci yang mematahkan momentum perlawanan Semen Padang. Setelah gol tersebut, jalannya pertandingan praktis berada di bawah kendali penuh Persebaya. Meski meraih poin penuh dengan margin gol yang besar, Tavares meminta seluruh elemen tim untuk tetap membumi. Ia menginstruksikan para pemain untuk langsung mengalihkan fokus pada proses pemulihan fisik, mengingat kondisi kebugaran skuad belum sepenuhnya berada di tingkat yang ideal. Tavares juga menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi dengan memberikan apresiasi kepada Semen Padang FC. Ia berharap klub berjuluk Kabau Sirah tersebut dapat terus berkembang dan tetap menjadi bagian penting dalam kompetisi sepak bola nasional.

