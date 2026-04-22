Persebaya Surabaya Menang Tipis Atas Persita Tangerang di Pekan ke-26 Super League

Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan ke-26 Super League 2025-2026. Kemenangan ini diraih di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu malam, 4 April 2026. Aloisio Neto kembali berlatih, sementara PSM kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera dan akumulasi kartu.

Pertandingan pekan ke-26 Super League 2025-2026 mempersembahkan duel sengit antara Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu malam, 4 April 2026.

Laga ini berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Persebaya, sebuah hasil yang disambut dengan euforia oleh para pemain dan pendukung setia Bajul Ijo. Gol semata wayang tersebut menjadi penentu kemenangan dan semakin mengukuhkan posisi Persebaya di papan klasemen sementara. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan antar tim, tetapi juga menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk menguji kekuatan dan strategi masing-masing.

Atmosfer stadion yang penuh dengan semangat dan dukungan dari para suporter menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan Persebaya dalam meraih kemenangan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persebaya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, sementara Persita harus bangkit dan memperbaiki performa mereka agar dapat kembali bersaing di kompetisi. Kabar baik datang dari kubu Persebaya dengan kembalinya bek asing Aloisio Neto ke dalam sesi latihan setelah sebelumnya mengalami cedera.

Kehadiran Neto memberikan opsi tambahan di lini belakang, memperkuat pertahanan tim dan memberikan fleksibilitas taktis bagi pelatih. Kembalinya pemain kunci ini menjadi angin segar bagi Persebaya, terutama mengingat padatnya jadwal pertandingan di depan. Di sisi lain, PSM Makassar menghadapi tantangan tersendiri dengan absennya beberapa pemain kunci. Dusan Lagator harus absen karena cedera dan akumulasi kartu kuning, sementara Syahrul Lasinari tidak dapat tampil akibat kartu merah yang diterimanya di pertandingan sebelumnya.

Kondisi ini memaksa pelatih PSM untuk merotasi pemain dan mencari solusi alternatif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain-pemain tersebut. Meskipun demikian, situasi ini juga dapat menjadi kesempatan bagi pemain-pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkontribusi bagi tim. Persita, yang menjadi lawan Persebaya dalam pertandingan ini, datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya. Hal ini menjadi modal penting bagi mereka untuk menghadapi Persebaya di kandang lawan.

Pelatih Persita mengakui bahwa kemenangan tersebut telah memberikan semangat dan motivasi tambahan bagi para pemainnya. Namun, Persita juga tidak tanpa masalah. Mereka kehilangan beberapa pemain penting, termasuk Boris dan Bagas, serta Jordi Bruijn dan Mirza Mustafic. Absennya pemain-pemain ini tentu menjadi kerugian bagi tim, mengingat kontribusi mereka dalam setiap pertandingan.

Pelatih Persita menyatakan bahwa kehilangan pemain-pemain ini merupakan tantangan tersendiri, tetapi ia tetap optimis bahwa timnya dapat memberikan yang terbaik. Sementara itu, Persita sedang mengalami tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka menelan kekalahan tipis secara beruntun saat menghadapi Persebaya Surabaya, Arema FC, dan Persik Kediri. Hasil-hasil ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim dan pelatih, dan mereka harus segera mencari solusi untuk menghentikan tren negatif tersebut.

Selain itu, terdapat juga berita mengenai degradasi Burnley dari Premier League setelah menyusul Wolves. Terakhir, KOMPAS.com mengumumkan fitur Apresiasi Spesial, sebuah platform dukungan finansial dari pembaca untuk mendukung keberlangsungan layanan dan pengembangan konten





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »