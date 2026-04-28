Persebaya Surabaya Hancurkan Arema FC 4-0, Rekor Tak Kalah Terus Berlanjut

Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 4-0 dalam pertandingan pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Hasil ini menjaga rekor Persebaya yang tak pernah kalah dari Arema FC sejak 2019. Francisco Rivera dan Mikael Tata menjadi tokoh utama kemenangan Persebaya, sementara Arema FC gagal menjawab serangan lawan. Persebaya kini berada di peringkat ke-4 klasemen, sementara Arema FC di posisi ke-10.

Pada Selasa (28/4), Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 4-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Pertandingan yang berlangsung dalam rangka pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 ini memperkuat rekor Persebaya yang tak pernah kalah dari Arema FC sejak 2019.

Babak pertama dimulai dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Arema FC lebih dulu menebar ancaman lewat sepakan keras dari Gustavo Franca pada menit ke-4, namun bola melebar. Persebaya membalas dengan tendangan bebas Francisco Rivera, yang juga gagal menembus gawang. Tak ada peluang berbahaya bagi kedua tim hingga menit ke-20.

Arema FC bertahan solid, sementara Persebaya mencoba menembus pertahanan lawan lewat tendangan jarak jauh, seperti sepakan Gali Freitas pada menit ke-35, namun bola melambung di atas mistar gawang. Aksi Gustavo Franca pada laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 (c) Dok. Arema FC. Persebaya meningkatkan intensitas pada awal babak kedua dan hasilnya positif.

Pada menit ke-50, Francisco Rivera berhasil membobol gawang Lucas Frigeri dengan finishing yang dingin, membuat skor menjadi 1-0. Arema FC memberikan respon cepat dengan sundulan Joel Vinicius pada menit ke-51, namun peluang itu dibatalkan karena Johan Farizi berada dalam posisi offside. Beberapa peluang emas dilewatkan kedua tim, seperti tendangan Mihailo Perovic yang meleset dan kesempatan Dalberto Luan yang gagal mengalahkan Andhika Ramadhani. Persebaya mendapat penalti pada menit ke-75 setelah wasit Thoriq Alkatiri menilai ada pelanggaran Hansamu Yama pada Rivera.

Eksekusi Bruno Moreira ditepis Frigeri, namun bola disambar Jefferson Silva, membuat skor menjadi 2-0. Persebaya menghancurkan Arema FC pada babak kedua. Francisco Rivera mencetak gol lagi pada menit ke-82, diikuti oleh Mikael Tata pada menit ke-86, keduanya dari serangan balik. Skor akhir menjadi 4-0.

Hasil tersebut menjaga rekor Persebaya yang tak pernah kalah dari Arema FC sejak 2019. Persebaya kini berada di peringkat ke-4 klasemen dengan 48 poin, sementara Arema FC menduduki posisi ke-10 dengan 39 poin. Arema FC (3-4-3): Lucas Frigeri; Hansamu Yama, Betinho, Matheus Blade; Rio Fahmi, Arkhan Fikri, Gustavo Franca, Johan Farizi; Dalberto, Joel Vinicius, Gabriel Silva.

Persebaya Surabaya (4-2-3-1): Andhika Ramadhani; Arief Catur, Gustavo Fernandes, Risto Mitrevski, Jefferson Silva; Toni Firmansyah, Milos Raickovic; Gali Freitas, Francisco Rivera, Riyan Ardiansyah; Mihailo Perovic.

Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persebaya Surabaya Arema FC BRI Super League Francisco Rivera Mikael Tata

United States Latest News, United States Headlines

