Persebaya Surabaya Hajar PSBS Biak 4-0, Tim Biak Terdegradasi dari BRI Super League 2025/2026

Persebaya Surabaya berhasil memastikan degradasi PSBS Biak setelah meraih kemenangan telak 4-0 dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026. Bajul Ijo mendominasi laga dengan pesta gol di babak kedua, sementara PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari liga. Kemenangan ini juga menempatkan Persebaya sementara di posisi keempat klasemen.

Para pemain Persebaya Surabaya dan PSBS Biak memasuki lapangan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (2/5/2026) menjelang kick-off pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026.

Persebaya Surabaya berhasil memastikan degradasi PSBS Biak setelah meraih kemenangan telak dengan skor 4-0 dalam pertandingan tersebut. Bajul Ijo, yang bermain di depan suporter setianya, mendominasi laga dengan pesta gol di babak kedua. Milos Raickovic mencetak dua gol pada menit ke-54 dan ke-59, sementara Francisco Rivera menambahkan dua gol lagi pada menit ke-76 dan ke-82. Hasil ini membuat PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari BRI Super League 2025/2026.

Kekalahan ini menempatkan Badai Pasifik di posisi terakhir klasemen dengan hanya 18 poin dari 31 pertandingan. PSBS Biak berada 11 poin di bawah Madura United FC, yang saat ini berada di peringkat ke-15 dan zona aman. Dengan hanya tiga pertandingan tersisa, peluang PSBS Biak untuk selamat sudah tidak mungkin lagi. Bahkan jika mereka memenangkan ketiga pertandingan yang tersisa, poin maksimal yang bisa mereka raih hanya 27 poin, masih dua poin di bawah perolehan poin Laskar Sape Kerrab saat ini.

Sementara itu, kemenangan Persebaya Surabaya menempatkan mereka sementara di posisi keempat klasemen dengan 51 poin. Bajul Ijo masih memiliki kesempatan besar untuk mengakhiri musim di papan atas. Formasi Persebaya Surabaya dalam pertandingan ini adalah Andhika Ramadhani (PG); Arief Catur Pamungkas, Gustavo Fernandes, Jefferson Silva, Risto Mitrevski, Toni Firmansyah, Milos Raickovic, Francisco Rivera (C), Mihailo Perovic, Riyan Ardiansyah, Gali Freitas.

Sementara formasi PSBS Biak adalah Dimas Galih (PG); Iqbal Hadi, Moses Madjar, Nurhidayat, Pablo Andrade (C), Arjuna Agung, Damianus Adiman Putra, Nelson Alom, Luquinhas, Hersi Susanto, Mohcine Hassan Nader. Selain itu, ada juga berita terkait Mikael Tata, winger dadakan yang meledak saat Persebaya menghajar Arema FC dengan skor 4-0, serta informasi tentang link live streaming pertandingan Arema FC vs Persebaya.

