Persebaya Surabaya Bidik Kemenangan di Markas Semen Padang: Andhika Ramadhani Jadi Tembok Kokoh Green Force

Persebaya Surabaya mengincar tiga poin penuh saat bertandang ke markas Semen Padang FC dengan mengandalkan performa impresif kiper Andhika Ramadhani yang mencatat empat clean sheet beruntun.

Persebaya Surabaya kini sedang berada dalam situasi yang cukup krusial saat mereka bersiap untuk menghadapi laga tandang melawan Semen Padang FC pada pekan ke-33 kompetisi Super League musim 2025/2026.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion H Agus Salim pada Jumat sore, 15 Mei 2026 ini, membawa misi besar bagi skuad yang dijuluki Green Force tersebut, yaitu wajib meraih kemenangan penuh. Motivasi ini muncul bukan tanpa alasan, mengingat persaingan di papan atas klasemen semakin memanas dan setiap poin menjadi sangat berharga untuk menentukan posisi akhir mereka di akhir musim nanti.

Terlebih lagi, hasil imbang yang mereka peroleh pada pertandingan sebelumnya melawan Persis Solo meninggalkan sedikit rasa tidak puas di kalangan pemain dan staf pelatih, sehingga kemenangan di Padang menjadi harga mati untuk menjaga momentum positif tim agar tetap berada di jalur juara. Salah satu faktor utama yang menjadi sumber kepercayaan diri Persebaya Surabaya saat ini adalah performa luar biasa yang ditunjukkan oleh penjaga gawang mereka, Andhika Ramadhani.

Kiper muda jebolan internal El Faza ini sedang berada dalam puncak performanya dan menjadi sosok kunci di lini pertahanan. Statistik menunjukkan bahwa Andhika telah mencatatkan enam clean sheet dari sepuluh pertandingan yang ia jalani musim ini, dengan total 31 penyelamatan krusial yang menggagalkan berbagai peluang emas lawan. Selain ketangkasannya dalam menghalau bola, ia juga mencatat tiga intersep dan satu sapuan penting, sementara jumlah gol yang bersarang di gawangnya hanya delapan gol dari total 811 menit bermain.

Rentetan empat pertandingan tanpa kebobolan secara beruntun menjadi bukti nyata bahwa koordinasi lini belakang Green Force mulai mencapai titik konsistensi yang diinginkan oleh pelatih Bernardo Tavares. Meski mendapatkan sorotan positif, Andhika tetap rendah hati dan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga gawang tetap perawan adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen tim, mulai dari pemain belakang hingga staf official yang bekerja keras di balik layar. Namun, perjalanan menuju kemenangan di tanah Minang tidaklah mudah bagi Persebaya Surabaya.

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah jadwal pertandingan yang sangat padat, yang menyebabkan waktu pemulihan atau recovery bagi para pemain menjadi sangat singkat. Kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya menjadi kendala serius bagi tim pelatih dalam memberikan porsi latihan taktik secara maksimal di lapangan. Andhika Ramadhani mengakui bahwa situasi ini jauh dari ideal, namun ia menegaskan bahwa seluruh pemain berkomitmen penuh untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh Coach Bernardo Tavares semaksimal mungkin.

Di tengah tekanan jadwal yang tinggi, rotasi pemain dan manajemen kebugaran menjadi kunci utama agar performa tim tidak merosot di fase akhir kompetisi. Kehilangan poin dalam laga-laga krusial seperti ini bisa berdampak fatal terhadap peluang mereka untuk finis di posisi teratas, sehingga konsentrasi penuh sangat dibutuhkan sepanjang 90 menit pertandingan. Lebih dari sekadar urusan poin, laga di Stadion H Agus Salim ini juga memiliki dimensi psikologis bagi Persebaya Surabaya.

Green Force membawa ambisi besar untuk menghapus catatan buruk dan memutus kutukan hasil negatif yang sering mereka alami saat bermain di Padang dalam beberapa musim terakhir. Stadion H Agus Salim dikenal sebagai tempat yang sulit bagi tim tamu karena atmosfer suporternya yang sangat fanatik dan tekanan mental yang tinggi sejak menit awal pertandingan. Keinginan untuk mencetak sejarah baru dengan membawa pulang kemenangan dari Padang menjadi pemacu semangat tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif namun tetap terukur.

Optimisme ini diperkuat oleh kematangan mental skuad yang kian terasah dalam menghadapi laga-laga berat. Bernardo Tavares terus menekankan pentingnya fokus dan disiplin agar tim tidak melakukan kesalahan elementer yang bisa dimanfaatkan oleh tuan rumah Semen Padang FC. Sebagai penutup, peran Andhika Ramadhani sebagai pemain yang tumbuh dari sistem kompetisi internal Persebaya memberikan warna tersendiri dalam perjuangan tim kali ini.

Ia memahami betul betapa besarnya harapan suporter Bonek dan Bonita agar tim kebanggaan kota Surabaya ini bisa tampil perkasa di luar kandang. Dengan kepercayaan diri yang meningkat berkat performa pribadinya yang stabil, Andhika siap berjuang habis-habisan untuk memastikan gawangnya tidak kebobolan dan membantu tim meraih tiga poin penuh.

Semangat pantang menyerah dan dedikasi tinggi dari pemain muda seperti Andhika diharapkan mampu menular kepada rekan setimnya, sehingga Persebaya Surabaya tidak hanya pulang dengan kemenangan, tetapi juga membawa martabat dan sejarah baru dalam perjalanan mereka di Super League musim ini





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persebaya Surabaya Semen Padang FC Andhika Ramadhani Super League 2025/2026 Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persebaya Surabaya Sulit Menang di Stadion Agus Salim Jelang Lawan Semen PadangPersebaya Surabaya menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim pekan ke-33 Super League. Simak peluang dan tantangan tim besok di laga tandang ini

Read more »

Prediksi BRI Super League: Semen Padang vs Persebaya 15 Mei 2026Prediksi Semen Padang vs Persebaya, Skor Semen Padang vs Persebaya, Jadwal Semen Padang vs Persebaya, Susunan pemain Semen Padang vs Persebaya, Head to head Semen Padang vs Persebaya

Read more »

Semen Padang siap tampil maksimal ketika jamu Persebaya SurabayaSemen Padang memastikan siap tampil maksimal ketika menjamu Persebaya Surabaya pada pekan 33 BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) ...

Read more »

Persebaya Surabaya Tetap Fokus, Pemain Gali Freitas Dijahat Pemain Semen PadangPemain Persebaya Surabaya Gali Freitas dijaga pemain Semen Padang pada laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 yang berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/9/2025) malam. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan tim tidak boleh kehilangan fokus sedikit pun.

Read more »