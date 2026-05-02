Persebaya Surabaya Bantai PSBS Biak, PSBS Terdegradasi dari BRI Super League

Persebaya Surabaya meraih kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini mengamankan 51 poin bagi Persebaya dan sekaligus memastikan PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari BRI Super League 2025/2026.

Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan meyakinkan atas PSBS Biak dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini diraih berkat penampilan gemilang dari Milos Raickovic yang mencetak dua gol, serta brace dari Francisco Rivera di babak kedua.

Dengan tambahan tiga poin dari pertandingan ini, Persebaya kini mengumpulkan 51 poin di klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Sebaliknya, kekalahan telak ini menjadi pukulan berat bagi PSBS Biak, yang secara resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Pertandingan ini menjadi saksi dominasi Persebaya di kandang sendiri, di mana mereka terus menekan sejak awal laga. Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya menunjukkan intensi kuat untuk mencetak gol cepat.

Milos Raickovic sudah mengancam gawang PSBS di menit-menit awal, namun Dimas Galih, penjaga gawang PSBS, tampil heroik dengan menepis peluang tersebut. PSBS Biak tidak tinggal diam dan sesekali melancarkan serangan balik yang cukup merepotkan lini pertahanan Persebaya. Namun, dominasi tetap berada di tangan tuan rumah. Meskipun PSBS menunjukkan disiplin dalam bertahan dan Dimas Galih terus menggagalkan peluang-peluang berbahaya dari The Green Force, Persebaya terus menggempur pertahanan lawan.

Babak pertama berakhir dengan skor kacamata, namun tekanan dari Persebaya semakin terasa. Memasuki babak kedua, Persebaya tidak mengendurkan serangan mereka. Mereka langsung tancap gas dan berhasil memecah kebuntuan di menit ke-52 melalui tendangan roket Milos Raickovic yang tak terbendung. Gol tersebut membangkitkan semangat Persebaya dan mereka semakin gencar menyerang.

Keunggulan Persebaya semakin lebar di menit ke-65, setelah umpan terukur dari Malik Risaldi diselesaikan dengan apik oleh Milos Raickovic, menjadikan skor 2-0. Francisco Rivera kemudian ikut berpesta gol, mencetak gol di menit ke-74 setelah menerima assist dari Bruno Paraiba, membawa Persebaya unggul 3-0. Rivera kembali menunjukkan ketajamannya di menit ke-83, kali ini memanfaatkan umpan dari Bruno Moreira untuk menambah keunggulan Persebaya menjadi 4-0. Meskipun tertinggal empat gol, PSBS Biak tetap berusaha memperkecil kedudukan, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil.

Peluit panjang dibunyikan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak untuk Persebaya Surabaya dan degradasi yang pahit bagi PSBS Biak. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk terus bersaing di papan atas klasemen BRI Super League. Performa gemilang dari Milos Raickovic dan Francisco Rivera menjadi kunci keberhasilan tim dalam pertandingan ini. Sementara itu, degradasi PSBS Biak menjadi pelajaran berharga bagi tim dan manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mempersiapkan diri lebih baik untuk kompetisi di Championship pada musim depan.

Pertandingan ini juga menunjukkan pentingnya peran penjaga gawang dalam menjaga gawang tetap aman. Dimas Galih, meskipun harus kebobolan empat gol, tetap menunjukkan performa yang luar biasa dengan menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari Persebaya. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pemain dan pendukung PSBS Biak, namun mereka harus bangkit dan berjuang lebih keras untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Persebaya Surabaya akan terus berjuang untuk meraih prestasi terbaik di BRI Super League, sementara PSBS Biak akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru di Championship. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin kompetitif dan setiap tim harus memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Dengan dukungan penuh dari para pendukung, Persebaya Surabaya yakin dapat terus meraih hasil positif dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di BRI Super League





