Persebaya Surabaya Bantai PSBS Biak 4-0 di Kandang

Persebaya Surabaya meraih kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Milos Raickovic dan Francisco Rivera menjadi pahlawan kemenangan dengan masing-masing mencetak dua gol.

Kemenangan ini diraih berkat penampilan gemilang dari dua pemain Persebaya, Milos Raickovic dan Francisco Rivera, yang masing-masing mencetak dua gol. Milos Raickovic membuka keunggulan pada menit ke-53 dan menggandakan keunggulan pada menit ke-66, sementara Francisco Rivera melengkapi kemenangan dengan golnya pada menit ke-75 dan 81. Kemenangan ini semakin mempererat posisi Persebaya di klasemen sementara dan membuka peluang untuk menggeser Malut United FC, asalkan Malut United gagal meraih poin penuh saat menghadapi Persis Solo di pertandingan yang sama.

Pertandingan ini menunjukkan dominasi Persebaya sejak awal, dengan permainan umpan-umpan pendek yang efektif mengontrol jalannya laga. Meskipun beberapa peluang gagal dimanfaatkan di babak pertama, kegigihan Persebaya akhirnya membuahkan hasil di babak kedua. Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya Surabaya menunjukkan intensi kuat untuk mendominasi pertandingan. Strategi umpan-umpan pendek yang diterapkan oleh tim Bajol Ijo berhasil mengontrol ritme permainan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Milos Raickovic sudah mengancam gawang PSBS Biak pada menit keenam dengan tendangan jarak jauh, meskipun masih meleset dari sasaran. Gali Freitas, Mihailo Perovic, dan Toni Firmansyah juga mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol, namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat skor tetap 0-0 hingga babak pertama usai. PSBS Biak tidak tinggal diam dan sesekali mencoba melakukan serangan balik untuk mengancam gawang Persebaya.

Peluang terbaik mereka datang pada menit ke-30 melalui Hassan Nader, yang berhasil lolos dari jebakan offside, namun kiper Persebaya, Andhika Ramadhani, tampil heroik dengan menggagalkan peluang tersebut. Penampilan Andhika Ramadhani menjadi salah satu poin penting dalam menjaga gawang Persebaya tetap bersih dari kebobolan. Babak pertama berakhir dengan skor imbang, namun Persebaya terus menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk meraih kemenangan. Babak kedua menjadi momentum kebangkitan Persebaya Surabaya.

Dengan meningkatkan intensitas serangan, tim Bajol Ijo berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui gol indah Milos Raickovic. Tendangan keras dari luar kotak penalti, hasil umpan matang dari Bruno Moreira, tak mampu dihadang oleh kiper PSBS Biak. Gol tersebut semakin memotivasi Persebaya untuk terus menekan. Milos Raickovic kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-66, memanfaatkan umpan terukur dari Malik Risaldi untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut.

Keunggulan 2-0 semakin membuat Persebaya percaya diri dan terus menggempur pertahanan PSBS Biak. Francisco Rivera kemudian menjadi bintang dengan mencetak dua gol berturut-turut. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-75 setelah menerima umpan dari Bruno Paraiba, dan gol keduanya lahir pada menit ke-81 melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti. PSBS Biak sempat mendapatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85 melalui Raja Siregar, namun sayangnya sepakannya hanya membentur mistar gawang.

Kemenangan 4-0 ini menjadi bukti kekuatan Persebaya Surabaya dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di BRI Super League 2025/2026





Persebaya Surabaya Hajar PSBS Biak 4-0, Tim Biak Terdegradasi dari BRI Super League 2025/2026Persebaya Surabaya berhasil memastikan degradasi PSBS Biak setelah meraih kemenangan telak 4-0 dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026. Bajul Ijo mendominasi laga dengan pesta gol di babak kedua, sementara PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari liga. Kemenangan ini juga menempatkan Persebaya sementara di posisi keempat klasemen.

