Persebaya Kalah Tipis dari PSM Makassar, Peluang Masuk Lima Besar Terancam

Pertandingan pekan ke-23 Liga Super 2025-2026 antara Persebaya Surabaya dan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu (25/2/2026) malam, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan PSM Makassar.

Meskipun Persebaya menunjukkan semangat juang dan berhasil menciptakan beberapa peluang emas sepanjang pertandingan, efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi kendala utama yang menghambat mereka mencetak gol. Sebaliknya, PSM Makassar mampu memanfaatkan dua peluang tepat sasaran yang mereka miliki, dan keduanya berhasil dikonversi menjadi gol yang menentukan kemenangan bagi tim asal Sulawesi Selatan tersebut. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Persebaya, terutama karena mereka mengincar posisi yang lebih baik di klasemen sementara.

Saat ini, Persebaya menempati posisi keenam dengan raihan 42 poin, dan mereka menyadari bahwa setiap pertandingan yang tersisa sangat krusial untuk menjaga peluang mereka masuk ke dalam jajaran lima besar klasemen. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui bahwa timnya menghadapi beberapa kendala dalam pertandingan tersebut, termasuk absennya beberapa pemain kunci. Namun, ia melihat situasi ini sebagai kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan.

Tavares berharap para pemain yang mendapat kesempatan tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Ia menekankan pentingnya perubahan strategi dan adaptasi taktik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut, Tavares juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi permainan sebagai kunci untuk meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Ia menginginkan timnya untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang hingga akhir pertandingan.

Selain fokus pada hasil akhir, Tavares juga menekankan pentingnya proses dan perkembangan tim secara keseluruhan. Ia ingin melihat peningkatan dalam setiap aspek permainan, mulai dari kerja sama tim, penyelesaian akhir, hingga pertahanan yang solid.

Selain itu, pertandingan Derbi Jatim antara Arema FC dan Persebaya Surabaya diputuskan untuk dipindahkan ke Bali, kemungkinan besar karena pertimbangan keamanan dan kelancaran pertandingan. Keputusan ini tentu mengecewakan para suporter kedua tim yang berharap dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di Jawa Timur.

Secara keseluruhan, berita ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sepak bola, hukum, hingga dukungan terhadap media





