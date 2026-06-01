Persatuan Antara Prabowo dan Megawati dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila

Peristiwa persatuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Peristiwa tersebut dinilai simbol persatuan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto menuturkan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo selama ini berjalan baik dan dilandasi komitmen bersama untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi dan rasa hormat di antara kedua tokoh bangsa itu tetap terjaga.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menunjukkan semangat keakraban antartokoh, tetapi juga menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa. Hasto menilai bahwa persoalan ekonomi, fiskal, tata kelola pemerintahan, hingga berbagai masalah sosial yang kini dihadapi pemerintahan Prabowo tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi persoalan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan semangat persatuan nasional dan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk membantu pemerintah mencari solusi terbaik.

Peristiwa tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat dialog kebangsaan, mempererat persaudaraan antarkomponen bangsa, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek. Pancasila mengajarkan kita untuk membangun persatuan dalam keberagaman, dan dalam semangat itulah hubungan baik antara Prabowo dan Megawati harus dimaknai sebagai energi positif bagi bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan





