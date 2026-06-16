Persaingan Sengit di Grup G dan Kejutan Cape Verde di Piala Dunia 2026

Belgia dan Iran sama-sama mengoleksi satu poin setelah laga pertama Grup G, sementara Spanyol ditahan imbang oleh debutan Cape Verde di Grup H.

Persaingan di Grup G Piala Dunia 2026 dimulai dengan dua pertandingan yang berakhir imbang pada Selasa, 16 Juni 2026 dini hari WIB. Di Lumen Field, Seattle, Belgia yang dijagokan sebagai salah satu tim favorit harus puas berbagi angka 1-1 dengan Mesir.

Mesir unggul lebih dulu melalui Emam Ashour pada menit ke-19, namun Belgia menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Mohamed Hany. Hasil ini membuat Belgia hanya mengoleksi satu poin, sama dengan lawan-lawannya di grup. Sementara itu, di pertandingan lain, Iran dan Selandia Baru juga bermain imbang 2-2 dalam laga yang penuh drama. Selandia Baru dua kali memimpin melalui Elijah Just, namun Iran menunjukkan mental baja dengan membalas lewat gol Ramin Razaeian dan Mohammad Mohebi.

Klasemen sementara Grup G menjadi sangat ketat karena keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin. Selandia Baru memuncaki klasemen berkat catatan fair play yang lebih baik, diikuti Iran di posisi kedua yang unggul atas Belgia karena hanya menerima satu kartu kuning. Belgia dan Mesir berada di posisi ketiga dan keempat dengan selisih gol yang sama. Persaingan dipastikan semakin sengit pada matchday kedua, terutama saat Iran menghadapi Belgia dalam laga yang bisa menentukan nasib kedua tim.

Di Grup H, kejutan terjadi saat debutan Cape Verde berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol 0-0. Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengakui keganasan Cape Verde yang tampil kuat secara fisik.

'Mereka bermain dengan intensitas tinggi dan sangat sulit ditembus. Kami harus bekerja keras untuk menciptakan peluang,' ujar De la Fuente dalam konferensi pers usai pertandingan. Kiper Cape Verde, Vozinha, menjadi pahlawan dengan penampilan gemilangnya, yang membuat jumlah pengikut Instagramnya melonjak drastis dari 50 ribu menjadi 5 juta. Hasil ini membuka peluang bagi tim lain di Grup H seperti Arab Saudi yang optimistis bisa lolos ke babak 16 besar setelah bermain imbang 1-1 melawan Uruguay.

Sementara itu, di luar lapangan, berbagai kabar transfer dan isu non-sepak bola juga mewarnai pemberitaan, namun fokus utama tetap pada persaingan sengit di Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol sendiri masih memiliki dua pertandingan grup untuk memperbaiki posisi, sementara Cape Verde berusaha memanfaatkan momentum positif ini. Dengan segala kejutan dan drama yang terjadi, Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan aksi-aksi selanjutnya dari tim-tim unggulan maupun tim kuda hitam seperti Cape Verde.

Matchday kedua diprediksi akan semakin panas dengan pertarungan sengit antar tim yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke fase gugur. Tidak hanya itu, performa individu pemain seperti Keito Nakamura dari Jepang yang disorot karena dugaan tidak memakai pelindung tulang kering, serta Ragnar Oratmangoen yang dirumorkan bergabung dengan Persija Jakarta, menambah warna di luar pertandingan. Namun, yang pasti, sepak bola tetap menjadi pusat perhatian dengan kualitas permainan yang ditampilkan.

Grup G dan H menyajikan persaingan yang ketat dan belum ada tim yang aman. Belgia yang diunggulkan justru kesulitan, sementara Iran dan Selandia Baru menunjukkan daya juang tinggi. Spanyol yang biasa mendominasi harus gigit jari karena ketangguhan Cape Verde. Semua ini membuktikan bahwa Piala Dunia selalu penuh kejutan dan tidak ada tim yang bisa diremehkan.

Selanjutnya, semua mata akan tertuju pada pertandingan-pertandingan krusial yang akan menentukan nasib tim-tim tersebut





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Piala Dunia 2026 Grup G Belgia Iran Cape Verde

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