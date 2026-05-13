Persaingan Sengit Borneo FC dan Persib Bandung Menuju Takhta Juara Super League

Borneo FC Samarinda terus mengejar Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Super League setelah kemenangan dramatis atas Bali United, menciptakan persaingan poin yang ketat hingga akhir musim.

Borneo FC Samarinda saat ini sedang berada dalam momentum yang sangat luar biasa dalam upaya mereka merebut gelar juara Super League musim 2025-2026. Tim yang dikenal dengan julukan Pesut Etam ini menunjukkan kegigihan yang tidak tergoyahkan untuk menempel ketat Persib Bandung yang saat ini menduduki puncak klasemen.

Puncak dari perjuangan ini terlihat jelas ketika Borneo FC berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 saat bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada hari Senin tanggal 12 Mei. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan sebuah pernyataan bahwa mereka adalah penantang serius bagi tahta juara. Hasil ini membuat perolehan poin kedua tim menjadi setara, yakni masing-masing mengumpulkan 75 poin.

Meskipun demikian, Persib Bandung masih berhak menempati posisi teratas klasemen sementara karena mereka memiliki keunggulan dalam catatan head-to-head antara kedua tim. Menghadapi dua pertandingan terakhir yang tersisa, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, memberikan penegasan yang sangat kuat mengenai strategi dan mentalitas skuadnya. Menurut Lefundes, fokus utama timnya adalah menentukan nasib mereka sendiri di lapangan tanpa harus bergantung pada hasil yang diraih oleh Maung Bandung.

Ia menekankan bahwa mengontrol hasil pertandingan lawan adalah hal yang mustahil, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan memberikan performa terbaik di setiap menit pertandingan yang tersisa. Terlepas dari apa pun hasil akhir yang akan diraih oleh Borneo FC di penghujung musim nanti, Lefundes menyatakan rasa bangganya yang sangat mendalam terhadap pencapaian seluruh anggota tim.

Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan, staf pelatih yang menyusun strategi, hingga petugas perlengkapan atau kitman yang bekerja keras di belakang layar demi mendukung kelancaran tim. Lebih jauh lagi, Fabio Lefundes menyoroti bagaimana Borneo FC sering kali dipandang sebelah mata atau diragukan kemampuannya untuk menjadi juara di setiap musimnya.

Skuad yang dipimpin oleh Nadeo Argawinata dan rekan-rekannya sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap atau pesaing papan atas yang berada di bawah bayang-bayang klub besar seperti Persib dan Persija Jakarta. Lefundes mempertanyakan apakah ada pihak yang memprediksi bahwa Borneo FC mampu melangkah sejauh ini pada saat kompetisi baru saja dimulai. Mantan pelatih Madura United ini mengingatkan semua pihak bahwa Borneo FC adalah tim yang memiliki kualitas hebat dan telah membuktikannya melalui berbagai catatan statistik yang mengesankan.

Salah satu pencapaian yang sangat membanggakan adalah keberhasilan klub dalam memecahkan rekor internal dengan mengumpulkan 72 poin dalam 32 pertandingan pertama. Selain itu, mereka juga sempat mengukir sejarah di Liga Indonesia dengan meraih 11 kemenangan berturut-turut pada awal musim, sebuah prestasi yang menunjukkan dominasi mereka di lapangan hijau. Namun, perjalanan Borneo FC tidak sepenuhnya mulus tanpa kritik.

Lefundes mengungkapkan rasa kecewanya terhadap anggapan sebagian pihak yang menyebut bahwa timnya telah kehabisan tenaga atau bensin ketika rekor 11 kemenangan beruntun mereka dipatahkan oleh Bali United pada akhir November lalu. Saat itu, banyak pengamat sepak bola yang mengklaim bahwa performa Borneo FC sudah mencapai batas maksimal dan akan menurun.

Menanggapi hal tersebut, Lefundes memberikan analogi yang menarik dengan menyatakan bahwa timnya tidak kehabisan bensin, melainkan hanya mengganti jenis bahan bakar dari Pertalite ke bahan bakar yang jauh lebih berkualitas dan bertenaga. Ia menegaskan bahwa tangki energi timnya masih penuh dan mereka siap untuk tancap gas hingga pertandingan terakhir kompetisi berakhir. Kini, mata seluruh pecinta sepak bola tertuju pada dua pertandingan penentu yang akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi juara.

Persib Bandung memiliki jadwal yang cukup menantang, di mana mereka harus melakukan perjalanan tandang ke markas PSM Makassar pada 17 Mei, sebelum akhirnya menutup musim dengan pertandingan kandang melawan Persija Jepara pada 23 Mei. Di sisi lain, Borneo FC juga menghadapi tantangan serupa dengan laga tandang melawan Persijap pada 17 Mei dan menutup perjuangan mereka dengan menjamu Malut United pada 23 Mei.

Bagi Fabio Lefundes, persaingan yang tetap sengit hingga menyisakan dua laga terakhir ini membuat Super League menjadi kompetisi yang sangat menarik dan berkualitas. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kompetisi di liga musim ini berjalan dengan sangat ketat, di mana gelar juara benar-benar harus diperjuangkan hingga detik terakhir pertandingan penutup





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borneo FC Persib Bandung Super League Fabio Lefundes Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Bali United vs Borneo FC: Drama 5 Gol, Pesut Etam Terus Pepet Persib BandungPesut Etam keluar sebagai pemenang pada laga Bali United vs Borneo FC. Hasil ini membantu mereka menyamai perolehan poin Persib Bandung.

Read more »

Klasemen Super League: Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketatPersib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat pada dua posisi teratas klasemen sementara BRI Super League setelah rampungnya pekan 32.Persib Bandung masih ...

Read more »

Klasemen Super League: Poin Identik, Borneo FC Terus Teror Persib Bandung di PuncakKlasemen Super League: Borneo FC samai 75 poin Persib di puncak usai pekan ke-32. Bhayangkara FC naik ke posisi 7, Madura United terancam degradasi.

Read more »

Aturan Penentuan Juara Super League Jika Poin Persib dan Borneo FC Sama, Maung Bandung DiuntungkanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »