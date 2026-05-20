Persaingan Juventus vs Fiorentina: Status Tim Prioritaskan Pertemuan Terakhir, Dukung aja Bisa Bawa Juventus Kembali ke Liga Champions

Seri C, matchday 30: Juventus vs. Fiorentina. Pada Minggu (17/5/2026) malam WIB, dua rival terdekat Serie A, Juventus dan Fiorentina, akan bertanding. Pertandingan ini sangat krusial, terutama bagi Juventus yang saat ini terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan. Dalam beberapa pekan terakhir, performa tim Juventus telah menunjukkan penurunan. Hassan Kachloul/Juventus Official

Pemain Juventus Andrea Cambiaso berduel dengan pemain Fiorentina Marin Pongracic dalam laga Serie A , Minggu (17/5/2026) malam WIB. Kami kembali mendapat tekanan besar setelah hasil buruk dalam beberapa laga terakhir Serie A dan terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan.

Situasi Juventus semakin sulit usai kalah dari Fiorentina pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Hellas Verona di kandang sendiri. Rangkaian hasil negatif tersebut membuat Juventus keluar dari empat besar klasemen Serie A. Mereka kini wajib mengalahkan Torino pada laga terakhir demi mengamankan tiket ke Liga Europa musim depan. Mantan gelandang Juventus, Alessio Tacchinardi, memberikan kritik keras terhadap performa tim.

Ia menilai para pemain gagal menunjukkan rasa lapar dalam momen penting musim ini. Tacchinardi mengaku kecewa dengan sikap skuad Juventus saat menghadapi Verona dan Fiorentina. Menurutinya, tim tidak tampil dengan determinasi tinggi ketika peluang lolos ke kompetisi Eropa masih terbuka. Pernyataan itu memperlihatkan meningkatnya kekecewaan publik terhadap mentalitas skuad saat tekanan sedang tinggi.

Juventus sebenarnya sempat berada dalam posisi aman di papan atas Serie A beberapa pekan lalu. Namun, kegagalan meraih kemenangan dalam laga kandang penting membuat posisi mereka terus merosot. Pendukung Juventus mulai kehilangan kesabaran karena performa tim yang tidak stabil. Klub sebesar Juventus dinilai seharusnya mampu menjaga konsistensi dalam persaingan papan atas Italia.

Tekanan kini mengarah kepada pelatih dan para pemain menjelang laga terakhir musim ini. Kegagalan lolos ke Liga Champions dapat berdampak besar terhadap rencana klub pada bursa transfer musim panas. Juventus tetap dianggap sebagai salah satu klub terbesar di Italia dengan target tinggi setiap musim. Oleh karena itu, potensi gagal tampil di kompetisi elite Eropa menjadi pukulan besar bagi reputasi klub





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Fiorentina Serie A Berduel Pertandingan Liga Champions Totol Kesabaran Ligaliga Kendali Prestasi Rata-Rata Reputasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klasemen Serie A Liga Italia: AC Milan Kembali ke 3 Besar, Juventus Melorot TajamAC Milan kembali ke posisi 3 besar klasemen Serie A usai menang atas Genoa. Juventus melorot ke peringkat 6 setelah kalah dari Fiorentina

Read more »

PSG Hadapi Ancaman Cedera Menjelang Final Liga Champions Kontra Arsenal, Ousmane Dembele yang Paling MengkhawatirkanParis Saint-Germain mengalami masalah cedera yang serius menjelang pertandingan final Liga Champions musim ini melawan Arsenal.

Read more »

Kata-kata Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk seusai Lolos ke Liga ChampionsBegini komentar Calvin Verdonk usai membawa Lille ke Liga Champions musim depan.

Read more »

Alisson Becker Tetap Ingin Gabung Juventus Meski Terancam Tampil di Liga EuropaAlisson Becker dikabarkan tetap ingin pindah ke Juventus meski klub asal Turin itu berpeluang tampil di Liga Europa musim depan.

Read more »