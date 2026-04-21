Persaingan Juara Liga Super Memanas: Borneo FC Dekati Persib Bandung Usai Raih Kemenangan Krusial

Persaingan gelar juara Liga Super 2026 semakin sengit setelah Borneo FC memangkas jarak poin dengan Persib Bandung yang tertahan imbang melawan Dewa United.

Persaingan menuju tangga juara Liga Super Indonesia musim 2026 semakin memanas dan mencapai titik didih yang luar biasa. Borneo FC menunjukkan tekad baja saat melawat ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada Sabtu, 18 April 2026. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu melalui gol cepat Muhammad Arfan, skuad Pesut Etam tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan.

Mentalitas juara yang ditunjukkan oleh anak asuh pelatih mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 berkat ketajaman Juan Villa dan Koldo Obieta. Kemenangan krusial ini menjadi sinyal kuat bahwa Borneo FC tidak akan melepaskan perburuan gelar juara hingga peluit akhir kompetisi dibunyikan. Dengan tambahan tiga poin tersebut, mereka kini telah mengumpulkan total 63 poin dari 28 pertandingan yang telah dilalui, sebuah pencapaian yang menempatkan mereka hanya berjarak dua angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Di pihak lain, Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen justru mengalami kendala dalam langkah mereka mempertahankan posisi teratas. Saat berhadapan dengan Dewa United di Banten International Stadium pada Senin, 20 April 2026, Maung Bandung dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2. Pertandingan tersebut berjalan sangat ketat sejak menit awal, di mana Persib sempat tertekan hebat setelah Dewa United mencetak dua gol melalui Alex Martins dan Ricky Kambuaya. Beruntung bagi tim asuhan Bojan Hodak, mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk melakukan perlawanan balik yang dramatis. Gol penyama kedudukan yang lahir dari kaki Thom Haye dan Andrew Jung menyelamatkan Persib dari kekalahan memalukan. Meskipun tetap kokoh di puncak klasemen dengan raihan 65 poin, jarak yang semakin menipis dengan Borneo FC membuat sisa lima laga terakhir menjadi ujian konsistensi yang sangat berat bagi Maung Bandung. Situasi di papan bawah klasemen juga tidak kalah menegangkan dengan nasib Semen Padang yang semakin terjepit di zona degradasi setelah menelan kekalahan beruntun. Kekalahan terbaru mereka atas Persijap Jepara semakin menambah beban berat bagi tim tersebut untuk keluar dari jeratan degradasi di sisa musim ini. Sementara itu, dinamika persaingan liga domestik ini juga menyita perhatian besar karena mencerminkan ketatnya peta kekuatan antar klub di Indonesia. Selain persaingan di Liga Super, dinamika sepak bola internasional seperti performa Manchester City dan Arsenal di Liga Inggris turut menghiasi pemberitaan bola global, namun fokus publik tanah air tetap tertuju pada pertarungan dua kuda pacu utama, yakni Persib Bandung dan Borneo FC. Strategi taktis dari setiap pelatih akan menjadi kunci utama dalam mengarungi lima pekan terakhir yang diprediksi akan penuh dengan kejutan, drama di lapangan hijau, serta tensi tinggi dari para pendukung fanatik yang menginginkan gelar juara bagi klub kebanggaan mereka. Seluruh mata kini tertuju pada jadwal pertandingan berikutnya yang bisa saja mengubah peta perburuan gelar secara drastis apabila ada salah satu tim yang kembali tergelincir dalam meraih angka penuh





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borneo FC Persib Bandung Liga Super Indonesia Sepak Bola Klasemen Liga

United States Latest News, United States Headlines

