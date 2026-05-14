Persaingan Hegemoni Ekonomi Amerika Serikat vs China Terlihat di Pasar Modal, Terutama di Sektor Teknologi

Persaingan hegemoni ekonomi antara Amerika Serikat dan China tercermin secara jelas di pasar modal , khususnya pada sektor teknologi . Persaingan ini kembali mengemuka di tengah pertemuan penting di Beijing antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada Kamis-Jumat (14-15/5/2026).

Perusahaan dari kedua negara tersebut berhadapan langsung untuk memperebutkan dominasi pangsa pasar global di berbagai lini bisnis. Meskipun korporasi teknologi China sering kali berhasil menyaingi kompetitor asal AS dari sisi volume operasional maupun produksi fisik, terdapat kesenjangan valuasi pasar yang sangat mencolok di bursa saham global. Sektor perdagangan elektronik dan infrastruktur komputasi awan global saat ini dikuasai oleh Amazon dan Alibaba.

Kedua entitas ini memiliki kemiripan model bisnis fundamental, yakni bermula sebagai platform ritel daring terbesar di yurisdiksinya masing-masing sebelum melakukan ekspansi masif ke layanan komputasi awan komersial. Amazon terus memimpin pasar global melalui lini bisnisnya, sementara Alibaba sangat dominan di dalam negeri. Valuasi keduanya menunjukkan jarak yang sangat timpang. Amazon mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar US$2,86 triliun, meninggalkan Alibaba yang saat ini tertahan di angka US$323,34 miliar.

Pada industri perangkat keras dan ekosistem pintar, Apple dan Xiaomi bersaing memperebutkan pangsa pasar konsumen. Apple mengukuhkan posisinya pada segmen premium dengan ekosistem eksklusif yang mampu mencetak margin laba bersih sangat tinggi. Sebaliknya, Xiaomi mengadopsi strategi volume penjualan tinggi dengan harga lebih agresif, didukung oleh penetrasi ekosistem perangkat cerdas rumah tangga yang luas. Meski volume pengiriman unit mereka saling bersaing, kapitalisasi pasar Apple mampu menembus $4,33 triliun, berbanding terbalik dengan Xiaomi yang berada di level US$105,36 miliar.

Industri infrastruktur teknologi informasi dan perakitan komputer secara langsung mempertemukan Dell dan Lenovo. Kedua perusahaan memproduksi lini komputasi untuk memenuhi permintaan konsumen ritel maupun infrastruktur server korporasi skala besar. Lenovo tercatat konsisten memimpin pangsa pasar pengiriman komputer personal global secara volume harian. Meskipun demikian, kapitalisasi pasar Dell yang mencapai $155,36 miliar masih jauh mengungguli Lenovo dengan valuasi $20,42 miliar, sebuah tren yang banyak didorong oleh sentimen positif terhadap adopsi server kecerdasan buatan.

Dalam arena mesin pencari dan pengembangan kecerdasan buatan, Alphabet berhadapan langsung dengan Baidu. Kedua raksasa ini bermula sebagai penguasa mutlak mesin pencari daring di wilayahnya dan sangat mengandalkan pendapatan dari iklan digital. Kemiripan arah bisnis mereka kini terfokus pada komersialisasi teknologi kendaraan otonom. Valuasi Alphabet saat ini sangat tangguh di angka $4,68 triliun berkat dominasi globalnya, jauh melampaui Baidu yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $47,61 miliar.

Sektor hiburan digital dan perangkat lunak menampilkan persaingan Microsoft dan Tencent. Microsoft mendominasi pasar perangkat lunak korporasi komputasi awan, serta industri game melalui berbagai aksi akuisisi strategis. Tencent di sisi lain adalah konglomerat teknologi yang memegang posisi dominan di ekosistem perpesanan dan investasi studio game global. Kapitalisasi pasar Tencent sebesar $527,24 miliar masih berada cukup jauh di bawah Microsoft yang valuasinya kokoh pada level $3,03 triliun.

Kesenjangan kapitalisasi pasar ini menegaskan bahwa investor global bersedia membayar premi valuasi yang jauh lebih mahal untuk emiten Amerika Serikat. Faktor utama pendorongnya meliputi kestabilan margin laba jangka panjang, dominasi paten teknologi, serta risiko operasional yang dinilai lebih terukur. Selain itu AS juga memiliki jumlah nilai investasi yang jauh lebih tinggi dari China dengan uang beredar yang lebih masif sehingga mampu meningkatkan valuasi ke level yang sangat tinggi daripada China





