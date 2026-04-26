Persaingan Gelar Liga 1 Memanas: Borneo FC Dekati Persib, Berita Sepak Bola Lainnya

Borneo FC meraih kemenangan penting atas Semen Padang, memperketat persaingan dengan Persib Bandung di puncak klasemen Liga 1. Ikuti juga berita sepak bola internasional dan perkembangan lainnya.

Persaingan gelar Liga 1 2026 semakin ketat setelah Borneo FC meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu, 25 April 2026.

Gol-gol Borneo FC dicetak oleh Komang Teguh, Kaio Nunes, dan Koldo Obieta, menunjukkan performa impresif dan kesiapan mereka untuk bersaing hingga akhir musim. Kemenangan ini menempatkan Borneo FC semakin dekat dengan Persib Bandung yang masih memimpin klasemen, meskipun keunggulannya kini hanya berdasarkan selisih head-to-head. Persib sendiri hanya bermain imbang 0-0 melawan Arema FC sehari sebelumnya, dengan penampilan gemilang penjaga gawang Arema FC, Lucas Frigeri, yang menjadi kunci keberhasilan menahan imbang Maung Bandung.

Pelatih Borneo FC, Lefundes, menekankan pentingnya kemenangan ini untuk mengejar Persib dan memangkas selisih poin. Ia juga menegaskan fokus timnya bukan hanya pada lima pertandingan tersisa, melainkan konsistensi sepanjang musim. Situasi ini menciptakan dinamika yang menarik dalam persaingan gelar, di mana margin kesalahan semakin tipis. Persib akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC, sementara Borneo FC berpeluang menyalip jika berhasil meraih hasil positif melawan Persik Kediri.

Selain itu, berita dari kancah sepak bola internasional juga mencuri perhatian. Maarten Paes tampil gemilang dengan clean sheet saat Ajax menang 2-0 atas NAC Breda, membawa Ajax naik ke posisi keempat klasemen Eredivisie. Inter Miami harus puas bermain imbang 1-1 melawan New England, dengan Lionel Messi yang belum berhasil mencetak gol, namun Matt Turner tampil sebagai penyelamat tim. Pep Guardiola meragukan peluang Manchester City untuk meraih treble domestik meskipun berhasil lolos ke final Piala FA setelah mengalahkan Southampton secara dramatis.

Ayah Endrick, Douglas Sousa, mengungkapkan ambisi putranya untuk tampil di Piala Dunia dan menyoroti kurangnya menit bermain di Real Madrid, serta kebahagiaannya di Lyon. Manchester City sendiri memastikan tempat di final Piala FA 2026 setelah comeback dramatis melawan Southampton di Wembley, dengan gol-gol dari Doku dan Nico Gonzalez. Di sisi lain, masa depan Cesc Fàbregas menjadi sorotan setelah Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, membuka peluang untuk hijrah ke Chelsea.

Real Madrid juga menghadapi perubahan dengan penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara menggantikan Xabi Alonso. Selain sepak bola, ada juga perkembangan di bidang teknologi dengan MediaTek yang merilis chip Dimensity 7450 dan 7450X yang dirancang khusus untuk HP gaming dan ponsel lipat. Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat permanen di Lampung juga terus dipercepat dengan target penyelesaian pada Juni 2026. Timnas Indonesia akan tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off Brunei atau Timor Leste.

Terakhir, Emil Audero Mulyadi disarankan untuk memilih tim yang lebih nyaman setelah Cremonese terjerumus ke zona degradasi Serie A





