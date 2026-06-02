Drama terbaru Doctor on the Edge langsung mencuri perhatian sejak episode perdana tayang pada 1 Juni 2026. Menurut data Nielsen Korea, episode pertama Doctor on the Edge meraih rating nasional rata-rata 4,0 persen.

Persaingan drama Korea slot Senin-Selasa semakin panas. Drama terbaru Doctor on the Edge langsung mencuri perhatian sejak episode perdana tayang pada 1 Juni 2026. Menurut data Nielsen Korea, episode pertama Doctor on the Edge meraih rating nasional rata-rata 4,0 persen.

Angka tersebut sekaligus menjadi rating premiere tertinggi sepanjang sejarah untuk drama slot Senin-Selasa di stasiun ENA. Capaian ini membuat drama medis romantis tersebut langsung masuk daftar tontonan yang paling banyak diperbincangkan penggemar K-Drama. Doctor on the Edge mengusung kisah dokter kesehatan masyarakat bernama Do Ji Eui yang diperankan Lee Jae Wook. Ia dipasangkan dengan Shin Ye Eun yang memerankan perawat Yook Ha Ri.

Keduanya menyimpan rahasia besar dan dipertemukan di sebuah pulau terpencil. Dari sana, mereka menjalani perjalanan emosional untuk menyelamatkan para warga sekaligus menemukan makna cinta dan kehidupan. Chemistry Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun langsung menuai pujian penonton. Banyak penggemar menilai keduanya berhasil membangun dinamika emosional yang kuat sejak episode pertama.

Visual sinematik pulau terpencil yang menjadi latar drama juga ikut mendapat sorotan. Penonton menyebut Doctor on the Edge menghadirkan nuansa healing drama yang dipadukan dengan konflik medis dan romansa hangat. Meski begitu, posisi rating tertinggi malam itu masih dipegang drama tvN The Legend of Kitchen Soldier. Drama populer tersebut mencetak rating nasional rata-rata 7,2 persen untuk episode ketujuhnya.

The Legend of Kitchen Soldier sendiri terus menunjukkan performa stabil sejak awal penayangan. Cerita unik yang memadukan dunia kuliner, aksi, dan komedi membuat drama itu menjadi salah satu tayangan paling kuat di paruh pertama 2026. Persaingan dua drama ini pun diprediksi bakal semakin sengit dalam beberapa pekan ke depan. Apalagi Doctor on the Edge memulai langkahnya dengan respons positif dari publik dan rating yang menjanjikan.

Akankah drama Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun terus menanjak dan menyaingi dominasi The Legend of Kitchen Soldier di slot primetime





TabloidBintang / 🏆 17. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drama Korea Doctor On The Edge Lee Jae Wook Shin Ye Eun The Legend Of Kitchen Soldier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenangan Drama Amerika Serikat 3-2 Atas Senegal di Uji Coba Piala Dunia 2026Timnas Amerika Serikat berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Timnas Senegal dalam pertandingan uji coba yang berlangsung intens di Stadion Bank of America. Drama lima gol ini menjadi pengalaman berharga bagi kedua tim dalam menyongsong Piala Dunia 2026.

Read more »

25 Rekomendasi Drama China yang Bikin Baper, Kisah Romantisnya Sukses Mengaduk Emosi Penonton25 drama China romantis yang bikin baper dengan kisah cinta manis, emosional, dan sulit dilupakan.

Read more »

Sinopsis Drakor Azure Spring di Vidio, Drama Healing Tebaru Dibintangi Yeri Red VelvetSinopsis drakor Azure Spring di Vidio. Drama healing dibintangi Kim Ye-rim dan Kang Sang-jun tentang pencarian jati diri dan harapan baru.

Read more »

Menarik Perhatian, My Royal Nemesis hingga The Legend of Kitchen Soldier Berada di Puncak Peringkat DramaMenarik perhatian, Park Ji Hoon mendominasi di 1 di daftar aktor, sementara dramanya The Legend of Kitchen Soldier tetap kuat di peringkat 2 di daftar drama.

Read more »