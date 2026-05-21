Pers Persiapkan Untuk Menghadapi Masa Depan Digital

Pers dalam menjalankan perannya sebagai pengawas, pemberi kritik, dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum hingga saat ini belum bisa digantikan meski tengah didera disrupsi akibat kemajuan teknologi digital. Kehadiran berita-berita dalam format sederhana dan menarik yang disajikan berbagai akun di media sosial yang kini disebut Indonesia New Media Forum (INMF) menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pers, di antaranya lewat royalti, dapat menjamin informasi berkualitas bagi masyarakat, termasuk bagi elite politik. Pemeran media massa sebagai pilar keempat demokrasi sangat strategis, terutama ketika ada penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, seperti negara atau pemerintah, media massa berfungsi sebagai alarm.

Pemerintah dan negara secara bersama-sama harus berkomitmen menjaga pilar demokrasi, sama pentingnya kalau kita berkomitmen terhadap demokrasi, ya menjaga media massa sebagai salah satu lembaga demokrasi. Fokus utamanya di sana, yaitu ketika mereka punya akses ke sumber informasi yang benar dan kredibel, tentu publik mendapatkan informasi yang benar pula. Selain itu, dengan dilibatkan dalam jumpa pers di Istana, mereka memiliki akses informasi yang lebih baik.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwarjono mengingatkan, di dalam media massa, bahkan yang berbasis siber, ada proses produksi, distribusi, dan medium yang jelas. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat juga menaruh perhatian serius terhadap disinformasi yang tersebar di ruang digital. Nilai-nilai yang perlu dijaga bersama adalah obyektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Untuk itu, Wahyutama meminta agar pemerintah dengan serius memperhatikan keberlangsungan institusi pers sebagai pilar demokrasi yang menjadi kepentingan publik





