Perputaran Uang Ratusan Miliar dari Penjualan Sapi Kurban NTB, Tantangan Peternak Masih Ada

Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) menyatakan bahwa penjualan hewan kurban sapi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Penjualan sapi kurban mayoritas terkonsentrasi di pasar Jakarta dan sekitarnya, dengan harga sapi bervariasi dari Rp 15 juta hingga Rp 50 juta per ekor. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, peternak masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan transportasi dan biaya logistik yang mahal.

Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) menyatakan bahwa perputaran uang dari penjualan hewan kurban asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Penjualan hewan kurban sapi mayoritas terkonsentrasi di pasar Jakarta dan sekitarnya. Furqan Sangiang, Ketua APPSBDI, mengungkapkan bahwa rata-rata 20.000 ekor sapi dikirim setiap tahun ke Jabodetabek dan wilayah lain. Harga sapi bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 50 juta per ekor. Dengan jumlah tersebut, diproyeksi menciptakan perputaran uang sekitar Rp 500-Rp 600 miliar per tahun.

Furqan juga menyebutkan bahwa industri peternakan sapi kurban turut menyumbang pendapatan bagi daerah melalui retribusi sebesar Rp 62.000 untuk setiap satu ekor sapi. Usaha peternakan ini memberikan sumbangsih bagi peternak untuk membiayai sekolah anak dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Berdasarkan data Balai Karantina NTB, distribusi sapi asal Nusa Tenggara Barat sejak Januari hingga 27 April 2026 didominasi pengiriman ke Jabodetabek yang mencapai 25.974 ekor dengan frekuensi 1.046 kali pengiriman. Sedangkan, distribusi sapi ke luar Jabodetabek tercatat 3.257 ekor.

Sementara ke wilayah Lombok hanya sebanyak 3.020 ekor yang mengindikasikan konsentrasi distribusi hewan ternak asal NTB paling banyak mengarah ke Pulau Jawa. Sektor peternakan telah mengurangi tekanan terhadap lingkungan karena masyarakat yang sebelumnya bergantung terhadap aktivitas perambahan hutan untuk perkebunan jagung. Masyarakat mulai beralih ke usaha budidaya sapi sebagai sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Namun, APPSBDI menilai dukungan terhadap lapangan usaha peternakan masih belum optimal meski nilai ekonomi yang diberikan terbilang besar.

Berbagai tantangan masih dihadapi peternak mulai dari keterbatasan transportasi, biaya logistik mahal, hingga ketidakpastian pasar. Furqan Sangiang juga mengungkapkan bahwa hampir 127 titik kandang masyarakat Bima-Dompu di Jabodetabek. Tenda-tenda dibangun di pinggir jalan menanti para pembeli insidentil dan langganan. Selain itu, sektor peternakan juga telah berkontribusi dalam mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perambahan hutan untuk perkebunan jagung kini beralih ke usaha budidaya sapi sebagai sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan transportasi, biaya logistik yang mahal, dan ketidakpastian pasar masih menjadi hambatan bagi peternak. Furqan juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah dan pihak terkait masih belum optimal meski sektor peternakan memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi daerah





