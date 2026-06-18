Perpusnas Usulkan Tambahan Anggaran Rp357,77 Miliar untuk Perluasan Program Literasi Nasional

Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz mengajukan usulan tambahan anggaran Rp357,77 miliar ke Komisi X DPR RI guna memperkuat program peningkatan literasi. Anggaran tambahan ini diharapkan mendukung transformasi perpustakaan, layanan digital, dan pelestarian budaya, serta menangani keterbatasan pagu sebelumnya yang dianggap tidak memadai oleh Komisi X.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz mengumumkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 357,77 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (17 Juni 2026).

Usulan ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat program peningkatan literasi di Indonesia. Aminudin menekankan bahwa penguatan anggaran diperlukan guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi. Program-program tersebut mencakup transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tambahan dana tersebut, diharapkan kapasitas pendanaan Perpusnas dapat pulih sehingga mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas.

Usulan Tambahan Anggaran dan Respons Komisi XSetelah membahas dengan Komisi X DPR RI, Perpusnas merevisi surat usulan tambahan anggaran menjadi Rp 357,77 miliar, sehingga total usulan anggaran Perpusnas untuk Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp 725,50 miliar. Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan/ Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi X. Perpusnas berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana tambahan tersebut dengan fokus pada tiga pilar utama: memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan, memperkuat budaya baca, serta meningkatkan kecakapan literasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Komisi X DPR RI, sebagaicommission yang menangani urusan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, memberikan dukungan kuat terhadap upaya penguatan Perpusnas. Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa pagu indikatif Perpusnas untuk TA 2027 yang sebelumnya hanya sebesar Rp 367,73 miliar sangat tidak memadai. Anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan target peningkatan literasi nasional yang tertuang dalam Astacita pemerintah, khususnya pada penguatan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran berpotensi besar menghambat upaya pembangunan kecakapan literasi masyarakat.

Oleh karena itu, Komisi X memberikan dukungan kolektif untuk menambahkan anggaran yang lebih signifikan. Hetifah juga menegaskan bahwa persetujuan pagu indikatif tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN TA 2027 bersama pemerintah. Dukungan Komisi X tidak hanya sebatas pada tambahan anggaran, tetapi juga mengarahkan prioritas pengembangan layanan. Perpusnas didorong untuk memprioritaskan penguatan layanan perpustakaan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.

Komisi X memandang Perpusnas sebagai ujung tombak penguatan literasi nasional sekaligus penjaga peradaban nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan demikian, percepatan transformasi digital dan perluasan akses menjadi kunci utama dalam strategi penguatan perpustakaan nasional. Loncat ke konten utam





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Perpustakaan Nasional Literasi Anggaran Komisi X E Aminudin Aziz Transformasi Digital 3T

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