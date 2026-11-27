Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2026 resmi pindahkan koordinasi Kementerian Komdigi dan Ekonomi Kreatif ke Kemenko Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2026 yang mengubah struktur koordinasi kementerian di Indonesia. Peraturan ini resmi menempatkan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah ini diambil secara resmi untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor teknologi dan jasa bernilai tinggi.

Perubahan Koordinasi Menurut Perpres 98 Tahun 2026

Perubahan koordinasi resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2026 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengoordinasikan tujuh kementerian. Kementerian tersebut meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata. Kini, jumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian menyusut menjadi enam kementerian. Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Komdigi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian prioritas strategis dalam pemerintahan saat ini.

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Tujuan Transformasi Ekonomi Digital dan Jasa

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan koordinasi ini bertujuan mendorong transformasi ekonomi nasional secara lebih efektif. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor jasa yang selama ini mengalami defisit terhadap produk domestik bruto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar sektor jasa dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Target utama adalah menggeser fokus ke sektor jasa yang bernilai tinggi berbasis teknologi. Ekonomi digital diposisikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah dan integrasi dengan rantai nilai global.

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Respons Menteri Komdigi dan Kontribusi Ekraf

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut positif penempatan kembali kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Ia menyatakan bahwa posisi ini bukanlah hal baru karena kementerian yang dipimpinnya pernah berada di bawah koordinasi tersebut sekitar lima belas tahun lalu. Meutya menandaskan semangat baru untuk berkontribusi dalam struktur koordinasi yang kini aktif kembali. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan kontribusi signifikan sektor kreatif terhadap perekonomian nasional. Data yang dipaparkannya menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2025 mencapai 7,38 persen. Sektor ini juga menyumbang sekitar 9,5 persen dari total realisasi investasi nasional. Selain itu, ekonomi kreatif berkontribusi 12 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia. Angka-angka ini membuktikan potensi besar sektor tersebut dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.