Pemerintah mengesahkan PP Nomor 4 Tahun 2026 untuk memperkuat penagihan piutang negara termasuk BLBI dengan opsi penguasaan fisik aset lebih cepat demi efisiensi keuangan negara.

Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kerangka hukum pengelolaan piutang negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau disingkat PUPN. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak keuangan negara dan mengoptimalkan pengelolaan aset agar lebih efektif mendukung penerimaan negara.

Mekanisme Penagihan Aset dan BLBI

Ketentuan terbaru ini secara khusus menyempurnakan mekanisme pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang menjadi penjamin utang negara. Salah satu fokus utama regulasi ini adalah penyelesaian hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah ingin memastikan bahwa aset yang telah disita dapat dimanfaatkan secara lebih produktif sebelum proses penjualan final dilakukan.

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Langkah ini memberikan alternatif penyelesaian piutang negara yang lebih fleksibel namun tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas. Dengan adanya perubahan ini, negara memiliki wewenang lebih besar untuk mengambil tindakan fisik terhadap aset penunggak tanpa menunggu proses peradilan yang berkepanjangan.

Penguasaan Fisik Tanpa Persetujuan Utang

Pasal 26 ayat 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan aturan baru mengenai penyitaan barang jaminan. Negara kini diperbolehkan melakukan penguasaan fisik dan penggunaan terhadap harta kekayaan yang telah disita sebelum proses penjualan atau pengambilalihan hak sepenuhnya rampung. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang hanya membolehkan pendayagunaan oleh PUPN dengan persetujuan penanggung utang.

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Dalam praktik lapangan, pendayagunaan aset oleh Panitia Urusan Piutang Negara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Penanggung Utang atau Penjamin Utang. Hasil dari pendayagunaan aset tersebut akan langsung digunakan untuk mengurangi jumlah utang yang masih tertunggak oleh pihak yang bersangkutan. Langkah ini mempercepat aliran kas negara dan mengurangi beban administrasi hukum yang panjang.

Visi Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani menyatakan bahwa kementerian terkait terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi pemerintah. Peningkatan kerja sama ini mencakup optimasi pertukaran data dan informasi serta pemanfaatan teknologi modern dalam pengurusan piutang. Tujuannya adalah agar proses penagihan menjadi semakin efektif dan efisien.

Evita Manthovani menekankan bahwa setiap langkah pengurusan piutang negara harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini juga sejalan dengan upaya nasional untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan piutang.

Alternatif Pengelolaan Aset Pemerintah

Proses pengurusan piutang negara merupakan langkah berkelanjutan yang dapat dilaksanakan melalui berbagai instrumen penyelesaian sesuai ketentuan. Langkah yang ditempuh selalu mempertimbangkan karakteristik piutang, kondisi finansial penanggung utang, serta status hukum barang jaminan. Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Nomor 230 Tahun 2022 serta Nomor 170 Tahun 2023.

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Untuk aset yang telah resmi menjadi kekayaan negara, pemerintah dapat menempuh berbagai alternatif pengelolaan sesuai potensi manfaatnya. Alternatif tersebut antara lain penjualan melalui lelang, pemanfaatan dalam bentuk sewa, penetapan status penggunaan kepada kementerian atau lembaga, serta hibah kepada pemerintah daerah. Keputusan ini disesuaikan dengan status hukum dan kondisi fisik masing-masing aset.

Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan harta kekayaan negara secara signifikan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk menagih piutang termasuk yang berkaitan dengan sejarah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Implementasi regulasi ini akan berdampak langsung pada kekuatan fiskal negara dan dukungan terhadap pembangunan nasional.